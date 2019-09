La “lavatrice” di Caterina Balivo rischia di sfiorare il sovraccarico di pettegolezzi e polemiche. Lo spazio dedicato ai gossip sulla vita dei vip nella trasmissione pomeridiana Vieni da me ha di recente visto come ospite Claudio Lippi. Il neo co-conduttore de La Prova del Cuoco si è però lasciato andare a dichiarazioni fin troppo indiscrete sulla vita privata di Valerio Scanu. Inevitabile la reazione piccata della padrona di casa Caterina, così come il polverone di chiacchiere e polemiche scatenatosi sul social.

Claudio Lippi ha consigliato a Valerio Scanu la psicoterapia

Ospite del talk show della Balivo, Claudio Lippi ha lavato i suoi “panni sporchi” dinanzi ai telespettatori di Rai 1, ripercorrendo alcuni momenti della sua vita privata e della sua carriera.

Il conduttore si è soffermato in particolare sulla sua esperienza a Tale e Quale Show, il format di cui Lippi ha fatto parte sia come giurato che, nel 2017, come concorrente. Proprio nel corso delle puntate Claudio Lippi ha fatto conoscenza con Valerio Scanu, stella di Amici di Maria de Filippi. Il conduttore ha rivelato alla Balivo (e a tutto il pubblico italiano sul divano di casa) di aver consigliato al cantante di rivolgersi a uno psicologo. “Era stato un consiglio da amico”, ha assicurato Claudio Lippi nel salottino di Vieni da me, “perché ne aveva secondo me bisogno, in quel periodo”.

Lippi ha poi aggiunto di essersi scusato con Valerio Scanu per avergli dato tale suggerimento.

L’omosessualità di Valerio Scanu

Non sazio di indiscrezioni, e punzecchiato dalle domande della Balivo, Claudio Lippi ha proseguito il racconto, rivelando il motivo per cui ha consigliato la psicoterapia al cantante sardo. “Ha passato dei momenti che purtroppo passano molti soggetti, che hanno il dramma di vivere una naturalità diversa”, ha dichiarato Lippi. Convivere con questa natura, nelle parole del conduttore, crea “grandi squilibri nelle persone”.

Ma a cosa si riferisce Claudio Lippi? È presto detto. “Valerio Scanu, Carta… Chiunque abbia l’omosessualità come sua natura passa momenti nella famiglia, nella società, terrificanti”, ha dichiarato Lippi.

La replica di Caterina Balivo

Gaffe involontaria o pettegolezzo? Certo è che, con le sue parole, Claudio Lippi ha fatto coming out per conto del giovane cantante. Valerio Scanu non si è mai espresso pubblicamente sulla sua sessualità, sebbene questa anche in passato sia stata oggetto di chiacchiere. Di fronte alle parole forti di Lippi, Caterina Balivo ha reagito prontamente gelando il suo ospite: “Non è bello dirlo pubblicamente”. Non è bastato però il pacato rimprovero della Balivo a cancellare le tracce delle dichiarazioni di Claudio Lippi. Il video “incriminato” dell’intervista è rimbalzato in breve tempo su tutti i social.