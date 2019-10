Nei giorni scorsi è girata la voce di una presunta rottura tra Ambra Lombardo e Kiko Nalli. La loro storia, nata tra le mura della casa del Grande Fratello, ha da subito appassionato il pubblico e al termine del reality gli spettatori non vedevano l’ora di conoscere la coppia nella vita di tutti i giorni.

I primi tempi sono stati una bomba di passione e frasi e gesta clamorose, come la decisione della gieffina di lasciare l’ex fidanzato per poter finalmente dedicarsi alla sua nuova fiamma. Ma gli screzi e le difficoltà non ci hanno messo molto a palesarsi. Ed ecco che dopo alcuni screzi, alcuni anche “pubblici”, ha cominciato a circolare l’indiscrezione: tra Ambra e Kiko sembrava tutto finito.

Poi la smentita… Ma ora lei torna a parlare delle loro liti.

La conferma di Ambra

Ospite di Radio Radio, alla trasmissione Non Succederà Più, la professoressa del GF 2019 ha definitivamente confermato che lei e l’ex di Tina Cipollari Stanno ancora insieme. La bella siciliana non nega che ci siano stati screzi e che nell’ultimo periodo si sono trovati ad affrontare pesanti discussioni, ma il loro amore supera tutto.

“Io e Kikò Nalli stiamo insieme, siamo fidanzati, abbiamo avuto qualche scontro a causa di qualche mia lamentela” ha ammesso la Lombardo.

“Come ogni donna vorrei il mio uomo accanto. Tante volte la sua mancanza e impossibilità di creare spazi per noi un po’ mi pesa“. Poi si lascia sfuggire qualche dettaglio: “Ho lanciato qualche piatto, ecco, diciamo così. Una volta che avrò strutturato la mia vita tutto andrà liscio“.

Le problematiche

La coppia andrebbe a gonfie e vele se non si trovasse ad affrontare le determinate problematiche. Prima fra tutte la distanza. Ambra ha sempre manifestato il suo desiderio di avere un uomo accanto che le dia sicurezza.

Senza contare che la stessa Lombardo non ha nascosto di sognare un futuro al fianco dell’hairstylist e di metter su famiglia.

Kiko, dal canto suo ha cercato negli ultimi due anni di rendere il suo divorzio da Tina quanto meno traumatico possibile per i suoi figli. Ed ecco che la vita, nel corso di questi pochi mesi di relazione, li ha già messi davanti a diversi ostacoli.