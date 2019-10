Innamorati come il primo giorno, Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono genitori di due splendidi bambini. Tra le pagine del settimanale Oggi, l’attrice ha quindi parlato della sua vita e della gioia data dall’arrivo del secondo figlio, Ian Maria, che ora ha 2 mesi, svelando il motivo per cui hanno scelto di chiamarlo proprio così.

La scelta del nome del secondo figlio, Ian

Nel luglio scorso, Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada hanno accolto il loro secondo figlio. È nato, infatti, il piccolo Ian e Ilaria Spada ha spiegato perché hanno scelto questo nome. “A noi piaceva Giovanni, ma volevamo qualcosa di più originale“, ha spiegato l’attrice ai microfoni di Oggi.

Proprio per questo motivo hanno iniziato a vedere le “varianti straniere. Quella polacca e olandese è Ian, e ci è piaciuto subito. È corto, forte, veloce“.

Alla domanda se il fratellino maggiore, Ettore, di 7 anni più grande di Ian, abbia manifestato qualche forma di gelosia, Ilaria Spada ha affermato: “No, anche perché, essendo parecchio più grande, si sente responsabile“.

Ilaria Spada nei panni di Lola

“Non oso desiderare neppure un grammo di fortuna in più“, ha dichiarato Ilaria Spada. Per poi aggiungere: “Ho avuto, specie nell’ultimo decennio, talmente tanti doni e talmente belli che sarebbe folle anche solo di pensare di ottenere qualcos’altro o qualcosa di diverso“.

Al momento nelle sale grazie al film Tutta un’altra vita, con Enrico Brignano, l’attrice veste i panni di Lola, una bella arrampicatrice sociale. “Lola è una ragazza delusa dalla vita – anticipa Ilaria Spada – che non crede più all’amore e allora mette su una corazza. Dentro, però, è rimasta viva e lo dimostrerà“. A proposito di amore, non poteva di certo non parlare della sua relazione con Kim Rossi Stuart. Insieme dal 2011, si sono sposati il 2 marzo scorso con una cerimonia privatissima alle porte di Rieti.

“L’importanza del matrimonio l’abbiamo scoperta poco a poco, con lentezza“, mentre il sentimento è sempre stato condiviso da entrambi. A distanza di anni, infatti, la coppia è sempre più affiatata e la loro relazione prosegue a gonfie vele. “Ammetto che è una sensazione bellissima dire mio marito”, ha sottolineato Ilaria Spada.