L’ex gieffina Giulia Salemi è stata ospite di una puntata di Vieni da Me. Nel salotto di Caterina Balivo, la bella modella influencer si è raccontata in maniera schietta e aperta.

Tuttavia, quando si è toccato l‘argomento “Francesco Monte”, l’italo-persiana ha fatto tanta fatica a parlare. La ferita a quanto pare è ancora aperta e ben lontana dal rimarginarsi se alla visione delle loro foto si mostra visibilmente emozionata. Spulciando nel suo cellulare insieme alla Balivo, infatti, Giulia non sembra avere difficoltà ad andare avanti, quando spunta fuori l’ex.

L’argomento difficile

Francesco Monte, con cui è esplosa la passione all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è ancora un argomento off-limits per Giulia Salemi.

La fine della loro relazione, durata una manciata di mesi, segnò la modella profondamente.

Ancora oggi, sembra andarci con i piedi di piombo quando si tratta di Monte. E così quando la Balivo ha mostrato le immagini della loro storia, la Salemi è apparsa visibilmente commossa. Su quell’amore Giulia aveva scommesso moltissimo. “Sono una sognatrice, desideravo l’amore, ero single da tanto tempo. In questa relazione ci credevo fortemente, comunque non rinnego niente. Ha fatto parte di noi e ha aggiunto un tasselo importante nella nostra vita“.

Sguardo focalizzato su di sé

E mentre Francesco Monte ha ormai voltato pagina, felicemente fidanzato con a modella Isabella De Candia, la Salemi resta single, intenta a rimarginare la ferita.

A questi presupposti però risponde: “Non mi dà fastidio, non è una gara“.

Al momento sembra tutt’altro che intenta a trovare un rimpiazzo. Vuole piuttosto focalizzarsi su se stessa ed impegnarsi nel lavoro. Questo quello che si evince dalle parole che ha pronunciato a Vieni da Me. “Io non sto cercando l’amore, mi sto dedicando a me stessa al cento per cento“. E poi ha aggiunto grintosa: “Ho voglia di imparare, coltivare, crescere”.