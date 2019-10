Un successo quotidiano ormai, quello della Prova del Cuoco, che vede al timone la doppia guida di Elisa Isoardi e Claudio Lippi dall’inizio della nuova stagione. La coppia del cooking-show sembra convincere ogni giorno di più il pubblico a casa, che puntualmente premio il programma con uno share molto alto.

Insieme la padrona di casa e l’amato zio Claudio fanno scintille. Come è accaduto ieri, entrambi sono protagonisti momenti esilaranti e qualche gaffe, ma con loro non mancano i momenti emozionanti come quello della puntata di oggi.

Il gesto di Elisa Isoardi

Nel corso della puntata del 2 ottobre, data in cui ricorre la Festa dei Nonni, una ricorrenza entrata ufficialmente in vigore nel 2005, Elisa Isoardi ha voluto fare gli auguri a tutti i nonni di Italia.

E tra questi ha menzionato anche il suo collega e amico Claudio Lippi.

“Oggi è la festa dei nonni” ha esordito la Isoardi. Poi ha aggiunto, rivolgendosi a Lippi: “Voglio fare gli auguri a Zio Claudio che, oltre ad essere lo zio di tutti gli italiani, è anche nonno di una splendida nipote che io conosco“. La conduttrice si riferisce a Mya-Summer, figlia della figlia Federica.

La reazione di Lippi

Alle parole della Isoardi Claudio Lippi si è mostrato visibilmente commosso.

Una scena, peraltro, che ha intenerito il pubblico in studio quanto quello a casa. Si vede che il rapporto tra i 2 si sta cementando su questi piccoli e tenerissimi momenti.

La nuova edizione di La Prova del Cuoco sembra aver acquistato un valore aggiunto con questa co-conduzione. E pensare che fino a 2 anni fa sembrava impossibile immaginare il coocking-show guidato da qualcuno che non fosse Antonella Clerici. Sapranno gli attuali timonieri mantenere alti gli standard con cui sono partiti?