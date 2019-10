Francesca Favero è tornata a casa: la 17enne di Santa Maria di Sala che il 28 settembre scorso era andata via di casa dopo una brutta lite pare sia tornata a casa dai suoi genitori.

È ancora troppo presto per dire cosa sia accaduto, e cosa l’abbia spinta a tornare: si può essere però felici di aver visto giungere un lieto fine per una famiglia che ha vissuto un incubo per giorni e giorni.

Lieto fine in diretta televisiva

La bella notizia è arrivata durante una puntata in diretta di Pomeriggio 5: mentre Barbara D’Urso parlava in diretta con i genitori della ragazza è arrivata la notizia del ritorno a casa, che ha subito portato gioia in studio.

“Porto bene!”, ha esclamato la conduttrice, anche lei felice per il lieto fine.

Pochi giorni fa, nel tentativo disperato di riavere a casa la sua bambina, Carla Franciosi (madre di Francesca) aveva scritto su Facebook rivolgendosi alla figlia: “Sei un fragile giunco in balia di chissà quale tempesta che in queste ore ti sta travolgendo!vorrei poter legare di nuovo le tue mani alle mie, come una volta, per addormentarti serenamente. Oggi cerco le tue mani più che mai, è uno struggimento che mi consuma l anima.

Ti aspetto per ricominciare, dimmi da dove, dimmi da quando. Sono stata distratta? sono stata cieca? C è un posto caldo e sicuro, ed è dentro di me. Ti aspetto là. Ti amo”.

La gioia del ritrovamento

Poche ore fa ha invece pubblicato un post ben più gioioso: “Francesca è tornata! Ho il cuore che non sta più al suo posto! Voglio ringraziarvi tutti per la condivisione oceanica del mio appello! Ringrazio tutti per l ‘affetto e la vicinanza, per la solidarietà ricevuta, per avermi supportato, grazie che ci siete stati!”. Sono centinaia i commenti di solidarietà e gioia giunti immediatamente alla famiglia.