Dopo aver presentato il libro scritto assieme a Stella Pulpo, Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza, Giulia De Lellis ha annunciato attraverso Instagram di avere problemi alla pelle e di doversi pertanto sottoporre ad una cura.

Pelle provata per Giulia De Lellis

“Volevo dirvi che in questi periodi la mia pelle ha toccato veramente il fondo“, ha scritto la bella influencer su Instagram. “Non è mai stata così provata, così brutta, così impura, imperfetta, mostruosa, veramente mostruosa, e quindi inizierò una cura“. Sono queste le parole utilizzate da Giulia De Lellis per annunciare l’inizio di una terapia dal dermatologo.

Al momento non è ancora chiaro quali sia il problema che sta riscontrando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che terrà comunque sicuramente aggiornati i propri fan. “È una cura che ovviamente mi ha dato il medico – ha aggiunto Giulia De Lellis – Ho fatto delle analisi… poi ve la racconterò, ve ne parlerò“.

Per poi sottolineare come sia una cosa seria e debba utilizzare un farmaco. Proprio per questo motivo ricorda di non prendere esempio dalla sua situazione, in quanto “ogni situazione è a sé. Però voglio raccontarvela perché così la condividiamo e magari voi potrete parlarne con i vostri medici, con il dermatologo…“.

In tal senso, ha concluso il post Giulia De Lellis “condividerò anche questa come tutte le altre cose, quando la inizierò però. Per il momento mi limito a dire che ho una pelle di m…a e con questo viaggio la farò respirare molto“.

L’influencer annulla gli impegni professionali

Molto probabilmente i problemi alla pelle di Giulia De Lellis sono legati allo stress degli ultimi mesi. L’influencer, infatti, ha di recente presentato il suo primo libro e a breve la vedremo con Gemma Galgani alla conduzione di Giortì, una nuova trasmissione prodotta da Maria De Filippi.

Proprio per questo motivo, forse, l’influencer ha deciso da circa una settimana di annullare tutti gli impegni professionali.

Sempre attraverso Instagram, infatti, aveva annunciato: “Non so se vi ricordate che vi avevo detto che stavo preparando tutto quanto per andare un bel po’ in vacanza, in relax. Voglio un po’ staccare da tutto“. Così dopo aver preso parte al Festival del Cinema di Venezia assieme ad Andrea Iannone e lanciato il suo libro, Giulia De Lellis ha deciso di prendersi una pausa per viaggiare e seguire il suo fidanzato.

Il motociclista di Vasto, infatti, sarà impegnato in due Gran Premi di Moto Gp in Asia e difficilmente avrebbe fatto ritorno in Italia. Pertanto la De Lellis ne ha approfittato per staccare la spina e visitare l’Asia. In una delle ultime stories su Instagram, infatti, Giulia De Lellis ha postato una foto con Andrea Iannone mentre si trovano in un aeroporto dopo aver visitato Bangkok. “Ragazzi, noi siamo in viaggio da cinque giorni“, ha quindi scritto la bella influencer.