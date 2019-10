È tutto pronto per la quarta puntata di Tale e Quale Show che andrà in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1. Il varietà condotto da Carlo Conti sta conquistando il pubblico che lo segue con entusiasmo. Nella puntata di oggi sarà presente un giudice speciale, l’attrice e cantante Serena Rossi. Intanto i 13 concorrenti stanno scaldando le ugole e perfezionando le loro doti di imitatori.

Serena Rossi a Tale e Quale Show

Con la scorsa puntata, Tale e Quale Show si è confermato uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico a casa. Anche quello di questa sera si prospetta un grande show che probabilmente non deluderà i telespettatori.

La giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme è pronta a esaminare i concorrenti. A loro si aggiungerà, nel ruolo di giudice speciale, Serena Rossi. L’attrice è già stata bi-campionessa della trasmissione nel 2014, sia nelle puntate normali sia nel Torneo, come si legge sul sito della Rai.

Francesco Monte conquista

Nella terza puntata, Francesco Monte ha impressionato tutti con la sua interpretazione di Perfect, di Ed Sheeran. La sua imitazione del cantante britannico ha sbaragliato la concorrenza, conquistando il successo e concludendosi con una standing ovation da parte di pubblico e giuria.

Monte ha avuto la meglio su Agostino Penna-Gipsy Kings e Tiziana Rivale-Patty Pravo. A tal proposito, anche Maurizio Costanzo è rimasto positivamente colpito dal talento dell’ex gieffino. Il giornalista nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, ha così risposto a una lettera di un lettore stupito dalla bravura di Monte: “A vedere le sue esibizioni, mi sembra proprio che lui voglia dimostrare di avere talento“.

Le esibizioni di questa sera

Durante la puntata di questa sera i 13 protagonisti si esibiranno dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Flora Canto sarà Olivia Newton-John, Lidia Schillaci, una delle rivelazioni di questa nuova edizione di Tale e Quale Show, si metterà alla prova con Stevie Wonder.

Sara Facciolini proverà a interpretare Loredana Bertè e Eva Grimaldi vestirà i panni di Alice. Jessica Morlacchi si cimenterà nell’imitazione di Celine Dion e Davide De Marinis in quella di Achille Lauro. Tiziana Rivale sarà Tina Turner, mentre Gigi & Ross si trasformeranno in Tiziano Ferro e Fabri Fibra (per loro varrà solo un voto per entrambi). Francesco Pannofino proporrà Paolo Conte e Agostino Penna Lucio Dalla. Infine, David Pratelli si misurerà con Christian De Sica e Francesco Monte proverà a ripetersi con Cesare Cremonini.

La classifica provvisoria

La classifica provvisoria finora vede in testa Agostino Penna, subito seguito da Lidia Schillaci e Gigi & Ross. Tallonati da Francesco Monte, Davide De Marinis, Tiziana Rivale, Jessica Morlacchi, Flora Canto, Francesco Pannofino, David Pratelli, Eva Grimaldi e Sara Facciolini. Questa quarta puntata, però, potrebbe cambiare la sorte di ognuno dei concorrenti. Ci si aspetta una grande serata, dunque, non resta che attendere le 21.25.

Immagine in evidenza: Serena Rossi. Fonte: Serena Rossi/Instagram