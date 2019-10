I motori della prossima puntata di Domenica In ruggiscono, e tra le anticipazioni spuntano i nomi degli ospiti. Appuntamento per il 6 ottobre prossimo, quando Mara Venier tornerà in scena nel pomeriggio Rai. Secondo quanto anticipato da TvBlog, la scaletta sarà frizzante e ricca di nomi importanti.

Gli ospiti di Domenica In

L’appuntamento con Domenica In si rinnova il prossimo 6 ottobre, in una stagione targata Mara Venier che sembra essere partita sotto i migliori auspici.

Ogni domenica pomeriggio vanno in scena tante rappresentazioni del firmamento dello spettacolo, e secondo quanto riportato da TvBlog ci saranno tanti ospiti a partire da Gabriel Garko.

L’attore, recentemente salito agli onori delle cronache rosa per la presunta relazione (e le presunte nozze) con il collega Gabriele Rossi, potrebbe affrontare la questione proprio nel salotto di ‘Zia Mara’.

Interverranno in studio anche Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo, rispettivamente regista e direttore musicale dello show di Rai 2 Maledetti amici miei.

In studio anche l’ex marito di Mara Venier

La puntata di domenica 6 ottobre conterebbe anche sulla presenza del famoso ex marito di Mara Venier. Di chi si tratta? Ovviamente di Jerry Calà, rimasto in ottimi rapporti con la regina della domenica di Rai 1.

Ma non è tutto, perché tra i nomi che spiccano nella rosa degli ospiti c’è anche quello di Serena Rossi, cantante e conduttrice, e del giornalista Pierluigi Diaco, che il pubblico ha potuto apprezzare al timone della trasmissione Io e Te.

Sempre secondo l’anteprima lanciata da TvBlog, tra le stelle del panorama artistico nazionale dovrebbe essere presente anche Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, amato rapper da tempo sulla cresta dell’onda. L’appuntamento, come al solito, è per le 14 in diretta sulla rete ammiraglia Rai.

La Venier è partita col botto, incassando una mole importante di consensi in fatto di ascolti. Nella puntata di apertura della nuova stagione, datata 15 settembre, si è stabilito un ottimo risultato: nella prima parte, dalle 14 alle 16 circa, 2.742.000 spettatori hanno seguito Domenica In, con uno share del 18.68%.