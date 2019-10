Filippo Nardi, personaggio televisivo iconico del Grande Fratello, è tornato alla ribalta del piccolo schermo proponendosi come naufrago. Un’esperienza, quella sull’Isola dei Famosi, che lo ha così appassionato da farlo tornare in Honduras in veste di inviato speciale.

Dopo l’Isola però è stata la volta dei social, dove Nardi ha cominciato a farsi notare, con una serie di apprezzamenti e commenti su Barbara D’Urso. Ma appurato che tra Carmelita e Filippo non c’è nulla più di una bella amicizia, ecco che l’ex gieffino si propone come Cavaliere per il Trono Over.

Filippo Nardi tra i cavalieri

Dopo tante esperienze tv, Filippo Nardi sembra deciso a non perdersi quella di Uomini & Donne.

Di recente intervistato dal settimanale Vero ha lanciato una sorta di proposta a Maria De Filippi.

“Ho fatto tutto in Tv, adesso l’unica cosa rimasta è il Trono Over… Ci andrei subito…” ha asserito Filippo Nardi. Dopotutto l’ex naufrago è single conclamato, una volta sfatate le voci e rumors su un suo potenziale flirt con Barbara D’Urso.

L’amicizia con Barbara

Alcuni commenti ammiccanti su Instagram, foto e video delle loro vacanza insieme, hanno ingannato il pubblico di gossippari che quasi si era convinto di una love story tra Barbara D’Urso e Filippo Nardi.

Ma i due non sono che buoni amici.

E sempre su Vero, smentendo per l’ennesima volta liaison con Carmleita Filippo ha espresso tutta la sua stima e il suo affetto per la D’URso. ” Ha una testa che mi sconvolge…” ha detto Filippo. “A volte ho l’impressione che ne esistano due di Barbara perchè è impossibile che riesca a fare tutto quello che fa da sola…” Insomma lui è quindi sembra deciso a trovare il vero amore della sua vita e a mettersi in gioco con il dating-show più famoso d’Italia. Ora non resta che chiederci: “Cosa risponderà la De Filippi a questa proposta?

“.