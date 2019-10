Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono più affiatati che mai, soprattutto dopo la nascita della loro piccola Stella. Oggi pomeriggio saranno ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin per parlare della loro storia d’amore e dell’arrivo della loro prima figlia. Chissà, magari sveleranno anche qualche progetto futuro.

Genitori della piccola Stella

A ottobre dello scorso anno, Christian Vieri era già stato ospite di Verissimo, per annunciare a tutti che non vedeva l’ora di diventare padre. L’emozione provata in quei 9 mesi dall’ex fuoriclasse e dalla compagna, Costanza Caracciolo, è stata fortissima. Il 18 novembre è finalmente nata la loro Stella, tanto voluta quanto amata.

Oggi pomeriggio per la prima volta rilasceranno un’intervista insieme nel salotto di Silvia Toffanin proprio per parlare della gioia di diventare genitori. Su TgCom24 si possono leggere alcune parole di Vieri, riguardo l’emozione suscitata dalla figlia: “Sono pazzo di lei è la fine del mondo“.

Il calciatore ha aggiunto: “Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. È bella come Costanza ma ha il mio carattere“. La neo mamma ha detto: “Starei ore a vederli giocare insieme, quando li guardo esce tutto il mio orgoglio di mamma“. E sul suo compagno ha spiegato: “Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile“.

Progetti futuri

A novembre la piccola Stella compirà un anno ed è possibile che i due innamorati stiano già pensando ad allargare la famiglia. Vieri ha, infatti, confermato: “Siamo al lavoro. Ci stiamo provando“. D’altronde con la loro primogenita formano davvero un quadretto dolcissimo, e sembrano essere due genitori molto attenti ai bisogni della piccola. Se il secondogenito dovesse essere un maschio, Bobo ha già dei piani per lui: “Vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore“. Anche per la piccolina di casa ha già qualcosa in mente: “Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista“.

E ha aggiunto: “In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare“.

Il matrimonio segreto di Christian Vieri e Costanza Caracciolo

Inoltre, la coppia parlerà del loro amore che dura da oltre 2 anni e non accenna a diminuire, anzi, è stato suggellato da un matrimonio “segreto”. Vieri e la Caracciolo, infatti, sono convolati a nozze il 18 marzo scorso. È stata una cerimonia molto intima, come ha rivelato anche l’ex bomber: “Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina“. Non nega che più avanti probabilmente festeggeranno come si deve: “Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti“. E conclude con una frase dolcissima: “Non mi tolgo mai la fede da quel giorno“. L’ex velina riguardo al matrimonio ha sottolineato quanto sia stata una decisione lampo quella di sposarsi: “L’abbiamo deciso da un giorno all’altro, siamo andati in comune a informarci e poi ci siamo sposati“. Infine, ha confessato che le piacerebbe più in là sposarsi anche in chiesa: “Magari se si dovesse convincere ci sposeremo anche in chiesa, forse quando Stella sarà più grande. Mi aspetto altro più avanti!“.

Immagine in evidenza: Christian Vieri e Costanza Caracciolo. Fonte: Costanza Caracciolo/Instagram