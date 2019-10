Per la prima volta quest’anno Temptation Island Vip l’ha condotto Alessia Marcuzzi. La notizia non era stata accolta bene, inizialmente; in molti avevano contestato il fatto che a condurre il programma non fosse Filippo Bisciglia. Invece, adesso, il pubblico si è ricreduto e alla presentatrice sono arrivati i complimenti da parte di Maria De Filippi.

I complimenti di Maria De Filippi ad Alessia Marcuzzi

Mancano solo 2 puntate alla fine di Temptation Island Vip, il reality show della tentazione prodotto da Maria De Filippi e condotto per la prima volta da Alessia Marcuzzi. La quale, il 3 ottobre, è stata invitata nello studio di Uomini & Donne.

Ad un certo punto della puntata, dopo aver parlato di alcune delle coppie della programma arrivano i complimenti della De Filippi: “Alessia tu sei stata comprensiva con tutti, sei stata brava, coinvolta“. La conduttrice di Temptation Island Vip, emozionata ha risposto: “Grazie Maria. Mi veniva naturale, li avevo di fronte, mi sembrava di viverle con loro le cose“.

ORA a #UominieDonne la nostra Alessia Marcuzzi 😍 Siete tutti sintonizzati su Canale 5? pic.twitter.com/U9Lv0BgujU — Temptation Island (@TemptationITA) 3 ottobre 2019

La lite tra Damiano e Tina Cipollari

Durante la puntata di U&D c’è stato anche una sorta di confronto tra Damiano “Er Faina” e Tina Cipollari, che si è trasformato in un’accesa lite. Tra i due, da 4 anni non corre buon sangue.

Il motivo è che l’ex concorrente di Temptation Island Vip, dedicò uno dei suoi famosi video irriverenti sul web proprio all’opinionista. Secondo la Cipollari, Damiano offese suo figlio, allora 12enne, che l’aveva contattato per chiedergli di non pubblicare quel video su sua madre. Er Faina ha chiesto scusa a Tina durante la puntata, nonostante abbia contestato il tempismo e il tenore delle accuse. Dopo averlo definito “Un grande pagliaccio“, “Un leone da tastiera“, l’opinionista ha abbandonato lo studio irritata e la puntata è andata avanti.

Le coppie rimaste a Temptation Island Vip

Come detto prima, il programma delle coppie è agli sgoccioli, la quarta puntata andata in onda il 30 settembre ha segnato un punto di svolta.

Hanno lasciato i rispettivi villaggi Anna Pettinelli che è uscita insieme al compagno Stefano Macchi e Chiara Esposito con il fidanzato Simone Bonaccorsi. Prima, però, entrambe le coppie si sono scontrate in due accesi falò di confronto. Rimangono in gioco e in crisi Serena e Pago, Gabriele e Silvia, Alex e Delia. Cosa accadrà in queste ultime due puntate?

Immagine in evidenza: Alessia Marcuzzi; Maria De Filippi. Fonte: Alessia Marcuzzi/Instagram; Mediaset Play