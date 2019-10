A distanza di una settimana dal primo post pubblicato sui social in cui tranquillizzava i fan a seguito dell’operazione, Emma Marrone è stata fotografata in giro per Milano intenta a fare shopping. Ora è tempo di tornare alla normalità.

Emma Marrone torna alla normalità

In una esclusiva della rivista OGGI, si vedono le foto che ritraggano Emma Marrone in giro per le vie dello shopping milanese in compagnia dell’inseparabile Francesca Savini. La cantante sembra non solo di essere tornata ad una normale quotidianeità ma di aver ritrovato il sorriso. “Sono tranquilla, state tranquille pure voi” ha detto alle fan che le sono corse incontro entusiaste.

Una settimana fa, con un lungo post pubblicato su Instagram, Emma ha rotto il silenzio nel quale si era trincerata dopo aver annunciato uno stop al suo lavoro per motivi di salute. Con una foto del braccialetto ospedaliero, ha scritto di stare bene ma di aver “bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’oro di tornare da tutti voi e lo farò al più presto”.

Il sostegno di fan e amici

Grande il sostegno degli amici di sempre e dei fan per Emma. Ieri è stata lei stessa a pubblicare in una Instagram Story l’abbraccio virtuale mandatole dal palco di Radio Italia Live per voce di Alessandra Amoroso.

Emma avrebbe dovuto essere con loro, “Emma ti vogliamo bene” ha detto la conduttrice Manola Moslehi. A farle eco Alessandra Amoroso che ha aggiunto: “Penso che stia ricevendo tanto tanto amore, io sono lì che la stalkerizzo quasi tutti i giorni”.

