Si parla di rottura tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, qualcuno addirittura azzarda la parola “definitiva” questa volta. Alla base della presunta separazione ci sarebbero le liti continue che esplodono tra i 2.

Al momento nessuno tra l’argentino e l’italo-americana ha ufficializzato la cosa. Tuttavia i rumors bruciano tra le pagine del settimanale Spy, ma soprattutto alcuni indizi spuntano tra le stories Instagram di Jeremias, che con frasi criptiche sembra alludere proprio alla sua situazione sentimentale.

Una storia tra alti e bassi

Jeremias e Soleil si sono conosciuti ed innamorati tra gli scenari selvaggi dell’Honduras, durante la loro esperienza all’Isola dei Famosi.

Tornati in Italia non hanno voluto rinunciare a quel sentimento, portandolo avanti e lasciandolo maturare.

Tuttavia la passione tra di loro è sempre stata ad alti livelli, sia quando si trattava di dimostrare il proprio amore con gesti eclatanti, come quel tatuaggio di coppia, sia quando si sono trovati ad affrontare discussioni, come la lite esplosa per il bikini. Ad ogni modo, tra alti e bassi e continui tira e molla, Jeremias e Soleil hanno deciso, in capo ad una manciata di mesi, di andare a vivere assieme. Una convivenza, però, che a quanto pare deve aver fatto scintille e potrebbe aver portato a galla le difficoltà di coppia in maniera troppo evidente.

La presunta rottura

Secondo la teoria di Spy la decisione sarebbe della 25enne ex protagonista di Uomini & Donne. Soleil Sorge satura dei continui litigi avrebbe troncato con Jeremias Rodriguez. Non è difficile avallare la tesi del settimanale se si analizzando le recenti riflessioni del fratello di Belén su Instagram. “La corsa è lunga e, alla fine, è solo con te stesso” avrebbe scritto Jeremias? Che si stia riferendo alla presunta rottura?

Gli amici della coppia ci credono poco, dal momento che, per l’appunto, la loro è stata una storia particolarmente travagliata.

“Si lasciano e si prendono” avrebbero commentato. Dunque i 2 non sono nuovi a queste situazioni. Non ci resta che attendere gli sviluppi.