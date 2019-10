Ambra Lombardo, ex professoressa concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha raccontato di essersi rifatta il seno a causa di un eccessivo dimagrimento.

Dopo un periodo di forte stress dovuto al termine di una relazione violenta la bellissima Lombardo avrebbe ritrovato la serenità accanto al fidanzato Kikò Valli.

Un seno nuovo

Ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Ambra Lombardo ha raccontato di aver richiesto aiuto al chirurgo estetico per regalarsi un seno nuovo. A una sola settimana dall’intervento, la Lombardo ha affermato: “Sto benissimo, è un miracolo”.

Le telecamere di Pomeriggio 5 l’avrebbero accompagnata durante la prima visita di controllo post operatoria, spiegando tutti i dettagli dell’operazione.

“Volevo affrontare un intervento intelligente che fosse proporzionale al mio fisico” ha affermato la giovane, mettendo, così, un freno ad ogni critica relativa alla sua scelta.

Una scelta per chiudere con il passato

Nel mondo dello spettacolo sono tante le donne che amano concedersi ritocchini estetici, ragion per cui questa notizia non sembra riservare nulla di nuovo. Al contrario, nel caso di Ambra Lombardo sembra che le motivazioni vadano ben al di là del puro aspetto estetico.

La giovane, infatti, intervistata da Giada Di Miceli durante una puntata di Non succederà più su Radio Radio, ha confessato le dolorose ragioni per cui ha deciso di rifarsi il seno.

In passato l’ex gieffina sarebbe stata vittima di maltrattamenti domestici da parte dell’ex fidanzato, causandole un forte stress che le avrebbe provocato un eccessivo dimagrimento.

“Ho deciso di rifarmi il seno perché si era svuotato a causa di un forte dimagrimento. Sono stata poco bene a seguito di un amore malato e di maltrattamenti domestici. Per questo ho perso molto peso e ovviamente il seno” ha affermato la Lombardo. La ragazza avrebbe inoltre aggiunto di aver commesso un grave errore: non aver denunciato le violenze.

Ora questo intervento l’avrebbe aiutata a chiudere finalmente con il passato.

E Kikò?

Dopo la smentita sulla presunta rottura tra Ambra Lombardo e Kikò , la coppia starebbe vivendo un periodo di felicità seppur condito da non poche difficoltà dovute alla distanza geografica.

Ambra, infatti, avrebbe dichiarato che la mancanza di Kikò e l’impossibilità di ritagliarsi i giusti spazi le pesa tanto da creare qualche screzio. Ma senz’altro una volta aver strutturato la sua vita tutto andrà per il meglio. Lui comunque l’ha sostenuta in questo progetto anche se non era propriamente d’accordo. Come lei stessa ha raccontato:“Si è rassegnato. In realtà quando l’ha visto dopo, ha detto: Amore sono bellissime” ha rivelato la Lombardo a Pomeriggio 5.