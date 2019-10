Eva Grimaldi è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. L’attrice è in un momento di vera gioia, dopo aver coronato il suo sogno d’amore con Imma Battaglia. La Grimaldi racconta la meraviglia della vita matrimoniale, ma non dimentica i vecchi amici, come l’ex marito Gabriel Garko.

È stato proprio lui a farle il regalo più grande, lui e tutti i suoi ex fidanzati. Solo lasciandoseli alle spalle è riuscita a trovare l’amore vero.

La vita con Imma

Eva Grimaldi, sul talk di Rai 1 ha spiegato, novella sposa, cosa è la sua vita accanto ad Imma Battaglia, l’attivista LGBT che ha sposato la scorsa primavera.

“Quando incontri il vero amore, sei felice. È un dono di Dio che ci ha dato“.

Imma è la donna che le ha fatto riscoprire se stessa, i suoi amori passati, la sua personalità, insegnandole ad accoglierne ogni dettaglio. “Mi ha fatto riabbracciare Gabriel e tante persone che avevo perso nel corso della mia vita. Mi ha fatto riprendere in mano Milva, che era incatenata. Imma mi ha fatto diventare più sicura di me stessa, dei miei difetti, delle mie debolezze“.

Il ringraziamento a Garko

Con Gabriel Garko in particolare Eva ha mantenuto un solidissimo rapporto di amicizia.

I due, convolati a nozze nel 1997, sono rimasti sposati per 4 anni. Oggi a distanza di molto tempo l’affetto della Grimaldi nei confronti di Garko è ancora molto forte. “Tutti abbiamo degli amici speciali, bisogna avere tanto rispetto e non voglio parlare della vita privata” ha detto l’attrice. “Gabriel è più di un fratello, non potrei tradire la sua amicizia. È felicissimo, è bello come il sole”.

Per lui ha un ringraziamento speciale, come per tutti quelli che sono venuti prima di Imma. “Devo ringraziare il mio ex marito, i miei ex fidanzati. Se fosse andato bene, non avrei incontrato Imma“.