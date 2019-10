Un fantoccio con le sembianze di Greta Thunberg è stato trovato appeso impiccato in via Isacco Newton, a Roma.

L’episodio è ritenuto estremamente grave, con intenti minatori, ed è stato denunciato anche dal Sindaco Virginia Raggi.

Il cartello: “Greta is your God”

Il fantoccio ha una mantellina anti-pioggia, le treccine e, nonostante non abbia un viso disegnato o fattene fisiche riconoscibili, è palese che si tratti di Greta. Se a qualcuno potesse venire un dubbio sul soggetto dell’azione, a debellare qualsiasi perplessità c’è un cartello appeso al fantoccio che dice: “Greta is your God“.

Virginia Raggi è intervenuta sul caso dichiarando in un tweet: “Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città.

A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma”.