Nello studio di Live – Non è la d’Urso ieri sera si è consumato un duro scontro tra Barbara d’Urso e Marco Columbro. In particolare, il conduttore era stato invitato in trasmissione per parlare del cambiamento della sua vita, sempre più lontana dai riflettori, dopo le voci che sono circolate e che l’attore ha dovuto smentire sulle presunte difficoltà economiche che avrebbe affrontato. Marco Columbro ha però ritenuto che si andasse fuori tema parlando delle notizie false circolate sulla precarietà della sua situazione patrimoniale e ha attaccato duramente Barbara d’Urso.

Marco Coumbro smentisce di avere debiti

Innanzitutto, Marco Columbro ha smentito nuovamente di essere pieno di debiti e anche di aver venduto la villa in cui vive a Silvio Berlusconi.

Marco Columbro ha esordito rivolgendosi a Barbara d’Urso con queste parole: “Il gossip è una cosa, la verità è un’altra. Se noi siamo qui per parlare di come abbiamo cambiato vita mi sta bene, se siamo qui per parlare del gossip o dei cavoli nostri, io prendo e me ne vado perché non ho intenzione di parlare delle mie cose. Fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va“.

Barbara d’Urso a quel punto ha risposto: “Ma secondo te io ti invitato per fare una trasmissione sulla tua pelle?

“. Columbro ha replicato alzando i toni: “Appena arrivato sento un sacco di str*****e. (…) Sono venuto qui per parlare del mio cambio di vita, ho cambiato vita, faccio altre cose, parliamo di quello“.

L’attacco a Barbara d’Urso: “Vengo lì e ti strappo il vestito, attenta eh“

Barbara d’Urso ha poi cercato di calmare le acque dicendo: “Ma, scusami Marco, siccome sono stata carina e ho voluto fare in modo che tu smentissi delle str*****e che hanno scritto, invece di essere grato perché ti ho fatto smentire mi attacchi pure… Vabbè hai cambiato vita ma hai anche cambiato cervello rispetto a quando ti conoscevo io“.

A quel punto, è arrivata la replica di Columbro che ha bacchettato la conduttrice alludendo al fatto che avesse aperto la trasmissione parlando delle voci circolate su di lui. Barbara d’Urso allora ha reagito con queste parole chiarendo quale fosse il suo intento: “Io ti ho detto ‘vuoi smentire?’“.

La presentatrice ha anche fatto notare all’attore che stava tenendo un comportamento polemico e, allora, Marco Columbro ha detto in tono minaccioso: “Ma guarda che vengo lì e ti strappo il vestito, attenta eh“. Altri ospiti presenti in studio hanno poi fatto notare all’attore che in effetti Barbara d’Urso non aveva fatto altro che dargli modo di smentire notizie circolate sulle sue condizioni economiche che in realtà erano false. A quel punto Marco Columbro si è alzato in piedi e ha detto: “Non sono venuto a parlare dei fatti miei sono venuto a parlare di altre cose. A me il gossip non interessa“. La situazione si è poi ristabilita e Barbara d’Urso ha garantito che avrebbe cercati di mantenere il sorriso, nonostante lo scontro.