Durissimo momento televisivo per Mercedesz Henger, colta da un malore durante l’ospitata a Domenica Live, nella puntata del 6 ottobre scorso. Un appuntamento particolarmente ‘tosto’ per via del tema sul tavolo del confronto: le accuse shock di sua madre, Eva Henger, che ha fatto alcune clamorose rivelazioni sul tenore della sua storia con Lucas Peracchi (sostenendo che lui abbia alzato le mani).

Malore per Mercedesz Henger

“Mia figlia picchiata dal fidanzato”: è l’accusa shock di Eva Henger al genero Lucas Peracchi, oggetto di una intervista di Barbara d’Urso alla giovane Mercedesz Henger. Secondo sua madre, la ragazza sarebbe “vittima” della condotta aggressiva di lui, già accusato dalla ex pornostar di essere stata insultata.

Nel salotto di Domenica Live la tensione si è fatta palpabile, ancor prima di affrontare in modo approfondito la questione. “Mi sta venendo un attacco di panico“, ha detto subito Mercedesz Henger, visibilmente agitata e scossa dal malore in corso.

Una situazione che ha spinto la conduttrice a chiederle più volte se fosse in grado di portare avanti l’intervista, vista l’angoscia provata davanti al delicatissimo tema. Lei si è detta pronta a dire la sua verità sul suo rapporto con Lucas Peracchi

La sua verità su Lucas Peracchi

Sono giorni molto duri per Mercedesz Henger, finita al centro di una querelle con la madre Eva per via di Lucas Peracchi.

Quest’ultimo è stato accusato dall’ex diva del cinema per adulti: “Ha picchiato mia figlia“. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è detta certa che il ragazzo abbia plagiato Mercedesz, fino a farle sottovalutare la realtà “a rischio” in cui si troverebbe.

“Sono venuta qui per chiarire, non per insultare mia madre – ha esordito la ragazza –. Non ho intenzione di iniziare a insultarla adesso anche se sono arrabbiatissima. Ho sentito cose che non sono mai successe. Ci sono delle mezze verità buttate dentro come in tutte le bugie.

Lucas non mi mena, chi lo conosce lo sa benissimo. Secondo te, io rimango con una persona che mi mette le mani addosso? Che mi mena? Ormai tutti pensano che io sia plagiata, sottomessa“.

Mercedesz Henger, dunque, ha smentito platealmente di aver subito violenze dal suo fidanzato e ha rincarato la dose contro sua madre, che ha velatamente invitato a non tirare più in ballo la questione.

“Per farle piacere dovrei venire qui e dire: ‘Sì, è vero mi mena tutti i giorni’, ma non è così. Io non sapevo che i giornali potessero pubblicare notizie senza prove. Non comprerò più un giornale, non mi fiderò più“.