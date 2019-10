Basta un tweet e si scatena il caos: è il caso di dirlo davanti alla querelle nata intorno alle parole di Chef Rubio a margine della sparatoria di Trieste, in cui sono morti due poliziotti. Il volto noto della tv ha tirato in ballo il suo sentirsi “poco sicuro” dopo quanto accaduto all’interno della questura in cui un dominicano ha compiuto la strage. Al coro di contrari alla posizione di Rubio si è aggiunta Rita Dalla Chiesa, che non le ha mandate a dire al cuoco più famoso del piccolo schermo.

Il tweet della discordia

Poco dopo la sparatoria nella questura di Trieste, in cui hanno perso la vita due poliziotti, le reazioni sui social non si sono fatte attendere.

Tra tutte, però, l’esternazione di Chef Rubio ha scatenato una vera e propria valanga di polemiche.

Il famoso volto della tv ha affidato al suo profilo Twitter alcun considerazioni sull’accaduto: “Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio, che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente: io non mi sento sicuro in mano vostra“.

Tweet di Chef Rubio – Fonte: Twitter Rubio Chef

La reazione di Rita Dalla Chiesa

Tra le voci contrarie alla posizione di Rubio – oltre al parere discordante di alcuni politici come Salvini (che lo ha definito “stupido”) – spicca quella di Rita Dalla Chiesa.

La conduttrice ha scelto di replicare alle affermazioni del cuoco e lo ha fatto via social, aprendo a una livida partita di botta e risposta il cui epilogo è arrivato nel giro di poche ore: “Allora, adesso basta con questa storia della mancanza di preparazione dei nostri ragazzi delle #Forze Dell’Ordine. @rubio_chef, se mai ti capiterà di essere minacciato pesantemente da qualcuno, difenditi da solo, visto che di loro non ti fidi.

Vergognati per la tua immensa pochezza“.

Allora, adesso basta con questa storia della mancanza di preparazione dei nostri ragazzi delle #Forze Dell’Ordine. @rubio_chef,se mai ti capiterà di essere minacciato pesantemente da qualcuno,difenditi da solo, visto che di loro non ti fidi. Vergognati per la tua immensa pochezza — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) 5 ottobre 2019

Un messaggio inciso sul suo Twitter, forte e chiaro, in piena antitesi a quanto sostenuto da Rubio circa la presunta impreparazione degli agenti di polizia davanti a situazioni di crisi come quella di Trieste. In un commento successivo, Rita Dalla Chiesa ha affondato un altro colpo: “Sapesse almeno cucinare“.

La reazione di Rubio

Ma qual è stata la reazione di Rubio? Gli utenti non hanno dovuto attendere troppo per scoprirla, arrivata a stretto giro dallo sfogo della conduttrice. Per tutta risposta, lo chef ha scelto di bloccarla sui social.

Ovviamente il tutto in favore di pubblico, con tanto di controffensiva senza sconti: “Prima mi attacca, poi si lamenta con chi mi difende mettendomi in mezzo quando io a lei non l’ho mai calcolata, e infine si stranisce se la blocco perché stufo di leggere st******e“.

Prima mi attacca, poi si lamenta con chi mi difende mettendomi in mezzo quando io a lei non l’ho mai calcolata, e infine si stranisce se la blocco perché stufo di leggere stronzate. La perla? Quel fenomeno del pomata @La7tv che mi usa per aprire la puntata fingendo di chiamarmi pic.twitter.com/vCXSMWmc7y — Chef Rubio (@rubio_chef) 7 ottobre 2019