Caterina Balivo si mostra emozionatissima in una foto postata su Instagram dopo aver incontrato Angelina Jolie, protagonista del film Maleficent – Signora del male, alla prima della pellicola che uscirà nelle sale il 16 ottobre prossimo. Il momento dell’incontro con l’attrice hollywoodiana è stato immortalato con un selfie postato ieri sera su Instagram e la conduttrice di Vieni da me ha mostrato ai suoi follower tutto il suo grande entusiasmo.

Caterina Balivo raggiante accanto ad Angelina Jolie

Caterina Balivo non ha potuto fare a meno di mostrare la sua felicità per l’incontro con Angelina Jolie. L’attrice si trovava ieri in Italia per la prima del secondo capitolo della saga prodotta da Walt Disney, Maleficent – Signora del male del regista Joachim Rønning.

Tra le altre cose, alla prima era presente un’altra grandissima attrice di Hollywood, Michelle Pfeiffer.

Caterina Balivo è riuscita a scattarsi un selfie con Angelina Jolie e l’ha condiviso su Instagram accompagnandolo con questa didascalia: “Possiamo dire che ricorderò questo giorno per sempre: io, Angelina Jolie e un paio di corna…“. Il riferimento alle corna si riconduce direttamente al gadget dedicato al personaggio di Maleficent, ovvero un cerchietto con le corna curve simili a quelle del personaggio stesso. Tantissimi sono i commenti entusiastici che si leggono sotto il post della conduttrice di Vieni da me.

“Io e Angelina che commentiamo la puntata di oggi di Vieni da me“

Caterina Balivo sembra essere riuscita a catturare l’attenzione dell’attrice Angelina Jolie per più tempo di quanto ne sarebbe necessario per scattare un semplice selfie. Infatti, nelle sue Instagram stories la presentatrice ha condiviso uno scatto in cui appare accanto all’attrice mentre parlano.

Caterina Balivo ha anche scritto in tono ironico: “Io e Angelina che commentiamo la puntata di oggi di Vieni da me“. Insomma, la prima di Maleficent – Signora del male ha regalato grandi emozioni alla presentatrice e, come ha specificato lei stessa, sarà un’esperienza che rimarrà impressa nella sua mente per il resto della vita.