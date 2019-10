Sembra essere davvero un momento propizio per Giulia De Lellis. Dopo il successo del suo libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza, arriva un nuovo progetto che vede l’influencer nei panni di attrice. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri.

Giulia De Lellis da scrittrice ad attrice

La seguitissima influenze che ha conquistato i fan con il suo libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza, prova a raddoppiare il successo. Stavolta, Giulia De Lellis si cimenta nell’arte di recitare. Sarà, infatti, protagonista, insieme a due giovanissimi attori, molto apprezzati nel panorama italiano, di una web serie.

Ad annunciarlo la pagina Instagram di Witty tv, il portale multimediale fondato dalla società di produzione televisiva RTI Fascino PGT di Maria De Filippi. L’anticipazione è stata poi ricondivisa dalla stessa De Lellis nelle sue stories e da BitchyF.

L’annuncio della web serie in cui Giulia De Lellis sarà una dei protagonisti. Fonte: WittyTv, BitchtF, Giulia De Lellis/Instagram

La web serie

Si intitolerà Una vita in bianco, la web serie alla quale parteciperanno Giulia De Lellis, Ludovica Bizzaglia e Luca Turco, attori già in Un Posto al Sole. Dettaglio questo, che non è sfuggito a molti utenti della rete che sotto l’annuncio, tra i vari commenti, hanno scritto anche: “Ma perché c’è tutto il cast di upas?

[Appunto Un Posto al Sole] AHAHAHAHAHAHA MA CHE TRAAAAAAASH“. La serie parlerà della vita e delle vicende di un gruppo di ragazzi, forse coinquilini, alle prese con l’amore nell’epoca dei social network, come si intuisce dal trailer pubblicato nelle scorse ore. Sarà possibile vederla su WittyTv dal 22 ottobre.

I commenti di Ludovica Bizzaglia e Luca Turco

La giovane attrice Ludovica Bizzaglia, riguardo all’uscita prossima dell’ultimo lavoro al quale ha partecipato, ha detto: “Ebbene sì, finalmente è uscito il trailer di Una Vita in Bianco“.

Ha aggiunto: “Sono super contenta, io ho già visto tutte le puntate in anteprima vi sentirete male. Fanno troppo troppo ridere. Ci vediamo il 22 ottobre su WittyTv“. Luca Turco invece, rispondendo a delle domande degli utenti su Instagram che gli hanno chiesto delle anticipazioni sulla web serie, ha detto: “Anticipazioni non ve ne posso dare, però vi dico che mi sono divertito da morire. Non vedo l’ora di vedere come è uscita fuori e aspettiamo“.

L’attore, ormai storico nonostante la sua giovane età, di Un Posto al Sole ha continuato: “Che altro dire? Che è molto divertente, è una commedia, e mi vedrete in altre vesti“. Rispondendo a un’altra domanda sul social network ha detto: “Gli episodi più belli in assoluto sono tutti raccordati a delle scene che abbiamo girato e quindi non posso raccontarvi anticipazioni“. Ancora: “I momenti per me più divertenti in assoluto di tutta la mia esperienza Witty erano gli appuntamenti serali. Quando fuori dall’albergo, prima di andare a dormire, ci riunivamo io, Gaetano, che è il direttore della fotografia, il regista Nicola, il mio amico Gennaro di Publitalia e Niccolò della Newco“. Turco ha concluso: “Ragazzi, lì sorseggiando un amaro, si raccontavano storie di vita. Io ho sentito cose assurde, infatti ringrazio questi ragazzi perché mi hanno fatto scoprire la vita da un altro punto di vista“.

L’influencer si riposa a Singapore

Intanto, Giulia De Lellis, si sta godendo un po’ di relax con il fidanzato Andrea Iannone a Singapore. Anche in viaggio ha voluto rassicurare i suoi follower sulle condizioni della sua pelle, della quale aveva parlato qualche giorno fa. “Sto bene, la mia cura prosegue per la pelle. Le labbra effettivamente si stanno screpolando, però, devo dire che fino ad adesso non mi posso lamentare“, ha detto l’influencer in una delle ultime stories pubblicate su Instagram.

Immagine in evidenza: Giulia De Lellis nei panni di attrice. Fonte: Trailer Una Vita in Bianco – BitchyF/Instagram