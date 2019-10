Ospite di Alberto Matano e Lorella Cuccarini, l’attrice Milena Vukotic ha raccontato la gioia della sua esperienza a Ballando Con Le Stelle. Dopo aver spiegato al pubblico di La Vita In Diretta come questa sfida le abbia giovato, è arrivato all’artista ed ex ballerina, un messaggio della colonna portante dello show, Milly Carlucci. La dedica ha emozionato tantissimo Milena che con Ballando ha imparato a riscoprire la fiducia in se stessa.

Il dancing-show non è stato che una delle importanti tappe della carriera della Vukotic. In studio con Matano e Cuccarini la ripercorre con grande orgoglio.

“Ballando? Pensavano fossi matta”

Ballando Con Le Stelle è stata una gran bella scommessa per Milena Vukotic, che dopo anni ha deciso di riscendere di nuovo in pista.

L’attrice ha fatto davvero faville al programma, tanto da diventare una dei personaggi più amati della scorsa edizione. Eppure, a quanto pare, prima di intraprendere questo percorso, qualcuno le ha dato della matta.

“L’esperienza a Ballando è stata molto importante per me” ha detto l’attrice. “Perché mi ha costretto ad avere fiducia in me stessa. Penso che niente sia impossibile. Prima di fare Ballando con le stelle tutti mi guardavano e pensavano che fossi un po’ matta… W la follia!

“. A quel punto il conduttore ha commentato: “Una follia bellissima“.

La dedica di Milly

È stato allora che la regia ha mandato in onda un videomessaggio della Carlucci per Milena, in cui la conduttrice ha espresso tutta la soddisfazione di averla avuta nel programma.

“Averti a Ballando è stato un onore e un’esperienza umana strepitosa. Tutti parlano ancora di te. Hai colpito gli italiani al cuore!“. In effetti la Vukotic ha conquistato tutti con la sua grazia eterea e la precisione dei suoi passi. Di fronte a questo messaggio l’attrice non ha saputo mantenere l’imperturbabilità di sempre e ha detto: “Milly ha una forza e un’energia che trasmette a tutti e che ha trasmesso in particolare a me”.

Particolarmente toccata ha aggiunto: “È commovente questo saluto, mi ha fatto veramente molto piacere“.

I ruoli memorabili

Insomma, l’esperienza della Vukotic a Ballando Con Le Stelle non è passata inosservata, ma ci sono altri prodotti della cultura popolare italiana per cui la ricorderemo sempre. Si tratta di ruoli che Milena ha reso memorabili, come Pina Fantozzi, amatissima moglie del ragionier Ugo, ed Enrica la nonna altezzosa ma dal cuore tenero di Un Medico in Famiglia.

Parlando della Pina ha detto: “Con quel ruolo sono stata messa in una specie di schema, ma io mi affeziono sempre ai miei personaggi“. Poi ha detto: “Paolo Villaggio era una persona speciale, ma difficile da capire. Tra noi c’è sempre stata una bella amicizia“. Mentre di Lino Banfi con cui ha condiviso il set di Un Medico In Famiglia ha ricordato il tenero messaggio dopo averla vista a Ballando. “Quando mi sono esibita per la prima volta a Ballando, Lino ha inviato un messaggio a mio marito dicendogli: ‘Che bella moglie che abbiamo’…“