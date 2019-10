Cristiano Malgioglio in libertà su Instagram. Sul suo profilo, sempre molto attivo e divertente, il celebre cantante, paroliere e personaggio televisivo italiano ha pubblicato un post in cui tiene a sottolineare la bellezza del vivere liberi con se stessi.

Il post su Instagram

Lo stile di Cristiano Malgioglio è immediatamente riconoscibile: ciuffo biondo platino e abbigliamento estroso, non ha mai nascosto il suo lato femminile e le sue preferenze sessuali. Una libertà che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera e che tiene ancora una volta a ribadire. In un post di Instagram, l’uomo dietro alle canzoni di decine di artisti (tra gli altri: Mina, Iva Zanicchi, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Rita Pavone, Patty Pravo, Ornella Vanoni e Franco Califano) si mostra sull’ingresso di un negozio con in mano una borsa da donna.

Pardon, da femmina: perché il messaggio verte proprio su questo.

“Quando mi vede questa borsetta mi chiede: è da donna? No caro, è da femmina”. Una sottigliezza non da poco, per Cristiano Malgioglio, orgoglioso di evidenziarla.

La libertà di seguire il cuore

Nella didascalia della foto (per la verità risalente ad agosto ma riutilizzata per il post), un messaggio ancora più importante: “Come mettere qualcuno in confusione. Come è meraviglioso fregarsene di tutto e di tutti”.

Un atteggiamento che ha ampiamente dimostrato per tutta la sua vita, vissuta nella più completa (e doverosa) libertà. A tal proposito, Malgioglio aggiunge cosa sia così meraviglioso nella vita: “La libertà di fare quello che ti regala il tuo cuore non ha prezzo. E io ne ho da vendere”.

Tra i commenti dei fan, tanti apprezzamenti: “Sei coraggioso perché fai tutto ciò che gli altri nemmeno pensano di fare. Ti voglio bene” dice uno, subito sostenuto da altri dello stesso stampo: “Ti do proprio ragione, la libertà di fare ciò che ti fa stare bene è impagabile!

Sei un mito!”.