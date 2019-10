È di poco più di qualche ora fa la notizia della morte di Beppe Bigazzi, il volto noto della televisione venuto a mancare dopo una lunga malattia. Arrivano, insieme alla notizia della sua scomparsa, anche le prime parole di cordoglio da parte di chi ha avuto l’onore e il piacere di lavorare al suo fianco. Commovente il messaggio a lui dedicato da Antonella Clerici su Instagram.

Il cordoglio di Antonella Clerici: “Addio Beppe“

È una notizia che spezza il cuore quella che riguarda la morte del noto volto televisivo Beppe Bigazzi. Nato giornalista, nella sua vita ha sempre fatto parte l’amore e la passione per la cucina.

Una dedizione per l’ars culinaria condivisa fianco-fianco con Antonella Clerici, sua collega a La Prova del Cuoco nonché sua grande amica. Proprio la Clerici ha voluto in questi momenti dedicargli amorevoli parole nel giorno della sua morte: “Addio Beppe. Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che era un congedo definitivo. Porterò sempre nel ❤️le tue ultime parole”.

“Burbero dal cuore tenero“

Sempre nel medesimo post, la Clerici prosegue nel ricordare il collega scomparso. “Ti ho conosciuto a UnoMattina e con te e Anna Moroni abbiamo portato al successo la La Prova del Cuoco.

Tanti anni insieme, indimenticabili“, scrive la Clerici ricordando gli albori del successo di un programma nato tra le loro mani e che tuttora porta il loro segno. “Tutto quello che oggi e’ di moda tu l’avevi scoperto già negli anni ’90. Eri avanti in tutto. Burbero dal cuore tenero. E io ti volevo bene, tanto. Mi mancherai“. Una dichiarazione d’affetto per Bigazzi, senza il quale cambierà anche la più piccola realtà costruita insieme: “Niente sarà più come prima. Non rimproverare troppo gli angeli se non cucinano con i prodotti giusti… sono imperfetti anche loro“.