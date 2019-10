Una grande vittoria quasi “a sorpresa” per la Rai che ieri sera è riuscita a vincere la sfida agli ascolti con il film Il diritto di contare che nel 2017 ricevette 3 candidature ai Premi Oscar come miglior film, vinto poi da Adele Romanski con Moonlight, miglior attrice non protagonista che vide però trionfare in finale Viola Davis per Barriere e come miglior sceneggiatura non originale, altro titolo incassato in definitiva da Moonlight. Una vittoria che ha abbassato i toni ad Amici Celebrities, traslocato dalla prima serata del sabato al mercoledì e che ha visto anche il cambio di conduzione da Maria De Filippi a Michelle Hunziker.

Amici Celebrities perde punti in balìa dei cambiamenti

È Amici di Maria De Filippi ma la De Filippi non c’è più e forse questo, in termini di dati Auditel, si sente. Non è stata una serata particolarmente spumeggiante per il reality versione “vip” che ha visto scendere i propri ascolti. Lo abbia voluto il trasferimento dal sabato al mercoledì o il cambio di conduzione che ha portato sotto i riflettori la Hunziker e non la De Filippi, lo share non si è impennato. Dal 19,7% di share conquistato sabato scorso, che non gli è comunque valso la vittoria contro Ulisse – Il Piacere della Scoperta, Amici Vip è sceso al 15,3% totalizzato ieri con 2.738.000 milioni di telespettatori sintonizzati in media.

Contro il reality trionfa ancora Rai1

È riuscito a brillare invece, come dicevamo, e quasi inaspettatamente, Il diritto di contare, film mandato in onda su Rai1 che è riuscito ad conquistarsi l’attenzione di 4,4 milioni di telespettatori e il 20,5% di share. Bene anche per il Rocco Schiavone 3 di Marco Giallini, aggiudicatosi il terzo posto sul podio degli ascolti con il 9,3% di share. Subito sotto, in classifica, Federica Sciarelli. Chi l’Ha Visto? si mantiene stabile viaggiando sull’8,9% di share e 1.857.000 spettatori.

Chiude non benissimo Italia1, fermo al 5,9% di share con Killer Elite, pellicola tratta da The Feather Men. Dello stesso avviso Fuori dal coro arrivato al 5,6%.