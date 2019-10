Una storia strappalacrime quella di Emily Nixon, madre 25enne di Malton, nel Nord Yorkshire (Inghilterra). Dopo aver dato alla luce la sua secondogenita, ha dovuto affrontare il lutto della sua prima figlia, Darcy Roger, di 6 anni. La piccola era affetta fin dalla nascita da una rara malattia, e nonostante anni di lotte e cure alla fine è morta. L’ultimo desiderio di Darcy era conoscere la sorellina neonata, dopo averla aspettata per tanto tempo. Sfortunatamente, tra il parto della nuova arrivata Beatrice e la tragica morte di Darcy è trascorsa meno di una settimana.

6 anni di operazioni dovute alla sua rara malattia

Non ha avuto molto tempo per legare e conoscere la sua sorellina Beatrice.

Solo 5 giorni dopo la sua nascita, la piccola Darcy Roger, di 6 anni, è morta in ospedale, dopo aver lottato strenuamente per tutta la sua breve vita contro la rara patologia chiamata Vacterl Association. Questa malattia colpisce diverse parti del corpo. Darcy, nonostante la sua giovane età, aveva affrontato già ben 20 operazioni per combatterla, di cui 5 a cuore aperto. Era in attesa per un altro intervento al cuore, quando un arresto cardiaco dovuto ad un’infezione fatale se l’è portata via lo scorso gennaio.

La madre Emily e il padre 30enne Kristian D’Rosario hanno potuto solo starle accanto. Al The Sun, la madre ha raccontato che sua figlia era consapevole di ciò che stava accadendo. “Mi guardava dritto negli occhi mentre moriva, come se sapesse e non volesse andarsene senza vedermi”.

Solo 5 giorni insieme alla sorellina tanto attesa

Tramite una speciale camera a temperatura controllata nell’ospedale, hanno trascorso altri 5 giorni insieme al suo corpo, per poterle dire addio. Una vita spezzata, portata via da una rara e crudele malattia. Ma nel dolore, Emily e Kristian son riusciti ad andare avanti grazie alla nascita della loro secondogenita Beatrice, nata 2 settimane prematura, come se volesse venire al mondo per salutare sua sorella prima che fosse troppo tardi.

Sembrerebbe poi un altro scherzo del destino quello che riporta il The Sun. Darcy sarebbe morta alle 5 del mattino del 24 gennaio, esattamente alla stessa ora in cui la piccola Beatrice nasceva, solo 5 giorni prima. I genitori hanno quindi trascorso quel breve tempo assieme alle due figlie, scattando diverse foto che immortalano la gioia di Darcy per l’arrivo della tanto attesa sorellina. Sfortunatamente, ha avuto pochissimo tempo per godersela, ma il suo sorriso risplenderà nei loro ricordi.