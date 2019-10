Risale a ieri pomeriggio la notizia della morte di Beppe Bigazzi, il noto giornalista ed esperto gastronomico, volto storico della Prova del Cuoco.

Anche Gabriele Rubini, in arte chef Rubio, cuoco sui generis e noto personaggio televisivo, molto attivo sui social network, ha voluto dedicargli un ultimo saluto.

L’addio di Rubio a Bigazzi

Lo chef, come Antonella Clerici su Instagram qualche ora prima di lui, ha dedicato un dedicare al ricordo di Giuseppe “Beppe” Bigazzi un tweet. “Se ne va un grande uomo, un signore d’altri tempi, l’ultimo baluardo della cultura gastronomica sulla generalista” si legge al principio del post pubblicato su Twitter.

Se ne va un grande uomo, un signore d’altri tempi, l’ultimo baluardo della cultura gastronomica sulla generalista. Da na parte hai fatto bene che qui tra asini e maiali non tira una bella aria. Riposa in pace #Bigazzi pic.twitter.com/JCFcKihzqd — Chef Rubio (@rubio_chef) October 9, 2019

Rubio, tuttavia, non rinuncia alla sua piccata vena polemica e conclude il tweet aggiungendo: “Da ‘na parte hai fatto bene che qui tra asini e maiali non tira una bella aria. Riposa in pace #Bigazzi”.

La morte di Bigazzi

Giornalista gastronomico, Beppe Bigazzi con il suo carismatico spirito critico ha saputo negli anni conquistare il cuore degli italiani. A La Prova del Cuoco, insieme ad Anna Moroni, è stato storica spalla di Antonella Clerici. Insieme Bigazzi e Moroni hanno dato vita ad una coppia insolita ma molto amata della tv. Quando Antonella ha lasciato le redini del programma, entrambi hanno preferito terminare con lei l’avventura del cooking-show.

Il giornalista si è spento ieri, all’età di 86 anni. Secondo le fonti Beppe Bigazzi era ormai malato da tempo.