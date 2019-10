La Germania si è trovata nuovamente ferita, ieri, da un uomo che ha aperto il fuoco vicino a una sinagoga. Si tratta di un estremista di 27 anni che ieri ha ucciso 2 persone e ne ha ferito altre 2 in una cittadina di Halle. Stando a quanto riferisce Site e riporta Repubblica, 10 giorni fa ha pubblicato in Rete un manifesto antisemita.

A rivelare la presenza di questo documento è Rita Katz del gruppo Site che lo ha annunciato su Twitter. “Il documento pdf, che sembra essere il manifesto dell’attaccante di Halle, Stephan Balliet, è online.

Mostra le immagini delle armi e delle munizioni che ha usato e fa riferimento al suo live streaming. ‘Gli Stati hanno l’obiettivo di uccidere il maggior numero possibile di anti-bianchi, meglio se ebrei’. Questo documento, che sembra essere stato creato una settimana fa, il 1° ottobre, fornisce ancora più indicazioni sulla pianificazione e preparazione che Stephan Balliet ha messo in campo per il suo attacco“.

