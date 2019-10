La showgirl e presentatrice svedese Filippa Lagerback apre di nuovo le porte alla nostalgia e ai ricordi d’infanzia. Dopo la foto da modella dei suoi 17 anni torna ancora più indietro nel tempo, ma la bellezza resta sempre mozzafiato.

La 15enne Filippa

Non è un mistero che gli inizi di Filippa Lagerback sono stati nel campo della moda. Lei stessa, pochi mesi fa, ha condiviso la foto di un set fotografico di quando aveva 17 anni. Siamo nel 1990 e la biondissima svedese naturalizzata italiana appariva già sulle riviste: labbra carnose, occhi di ghiaccio e capelli cotonati in pieno stile anni ‘90.

La foto le era stata mandata dal fratello e, postandola, la stessa Filippa aveva sottolineato che purtroppo il suo archivio era andato perso.

Da qualche parte, tuttavia, qualche foto doveva averla ancora conservata. Filippa Lagerback ha infatti condiviso una foto sul suo profilo Instagram che va ancora più indietro nel tempo. “Avere 15 anni, sul set a New York” è la didascalia della foto, che la ritrae giovanissima ma e già mozzafiato, con un filtro seppia che ne esalta ancora di più la figura e gli addominali perfetti.

Dalla Peroni a Fabio Fazio

Calcoli alla mano, la foto risale al 1988.

Solo 5 anni dopo la modella e showgirl sarebbe diventata famosa in tutta Italia grazie allo spot della Peroni. Un ricordo ben impresso in molti fan, che infatti hanno commentato la foto ricordandola in quella pubblicità. Filippa Lagerback ha tenuto a sottolineare però che, quello della Peroni, non ha rappresentato il suo esordio: “Non erano gli inizi inizi… Ero già modella e abitavo/lavoravo a Parigi” si legge nella sua risposta all’utente.

Dopo quello spot, la sua carriera non si è più fermata: Superboll con Fiorello, Candid Angels al fianco di Alessia Merz e Samantha De Grenet, fino a diventare volto fisso di Che Tempo che fa al fianco di Fabio Fazio.

Una carriera di successo, che insieme al matrimonio con Daniele Bossari e alla figlia Stella fanno sì che Filippa possa guardare a questa foto senza rimpianti.

La bellezza dei suoi 15 anni, dopotutto, è ancora tutta lì da vedere.