Francesca De André torna nel salotto di Barbara d’Urso, dopo il malore che l’ha costretta a dare forfait all’ospitata a Live insieme al fidanzato Giorgio Tambellini. Il suo intervento a Pomeriggio Cinque inizia proprio con la sua verità sul collasso che ha spaventato la conduttrice, per poi passare al bilancio della sua storia d’amore e a un clamoroso attacco contro la sorella, Fabrizia.

Francesca De André: come sta dopo il malore

Quali sono le condizioni della nipote di Faber dopo il malore che l’ha vista finire al Pronto soccorso, prima della diretta di Live – Non è la d’Urso? È stata lei stessa a parlarne durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 10 ottobre scorso: “Sto un po’ meglio, ma non del tutto diciamo.

Non mi ricordo nulla, mi sono svegliata in ospedale. Mi hanno spiegato che ho avuto un collasso nervoso, sono andata giù per esaurimento nervoso“.

È questa la verità dietro quanto accaduto prima della sua ospitata con Giorgio Tambellini, il quale è ormai tornato definitivamente nel suo cuore dopo la breve parentesi romantica tra l’ex gieffina e Gennaro Lillio (pronta a sfociare in tribunale).

Molti hanno trovato ‘anomalo’ il fatto che il suo fidanzato non sia andato di corsa da lei, anziché portare a termine la sua intervista nel salotto di Live.

Interrogativo che non ha tardato a palesarsi anche in studio: “Tu stai seduto su quella sedia con la tua ragazza in ospedale“, aveva tuonato uno degli ospiti.

Ma la De André non ci sta e difende il suo amore: “Voleva rimanere con me in ospedale, mi ha aiutato tanto ma è stato rassicurato dal mio agente“. Tutto sotto controllo, dunque, compreso l’affaire legato al presunto tradimento di Tambellini: “Sono andata a fondo della questione, ho avuto delle prove, c’è stato solo un bacio“.

L’accusa alla sorella: “Un complotto”

Nella trama di certezze di Francesca De André sulla sua storia d’amore c’è anche un torbido solco che rischia di compromettere definitivamente il rapporto con sua sorella, Fabrizia De André.

La nipote di Faber torna a parlare di ‘piano preordinato’: “È stato Biagio (D’Anelli, ex concorrente del GF, ndr), con mia sorella, c’è un complotto dietro“. Questa la pesantissima accusa dell’ex gieffina che si dice certa del fatto che il presunto tradimento di Giorgio sia stato montato a tavolino per farla allontanare da lui.

In studio, per la resa dei conti sull’argomento – rimasto in sospeso a causa del malore -, anche Biagio D’Anelli e Alessandra, ex amica del cuore della ragazza, che continuano a confermare le accuse al fidanzato. Dal canto suo, Fabrizia De André ha rigettato ogni accusa sostenendo di aver agito nella massima trasparenza e nel tentativo di aiutare la sorella: “Sono qui, la mia porta è sempre aperta“.