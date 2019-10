Un giorno speciale in casa Arcuri: Valentina Donazzolo ha dato alla luce la figlia di Sergio, Nicole, nipotina dell’attrice e zia Manuela Arcuri, già mamma di Mattia.

Sui social esplode la gioia di zia e genitori che ne fanno l’annuncio con dediche dolcissime per l’ultima arrivata in famiglia. Il parto è andato a gonfie vele, nonostante il piccolo malore della Donazzolo a Storie Italiane qualche tempo fa.

Paura per Valentina

Meno di un mese fa la coppia di futuri genitori fu ospite di Eleonora Daniele. Al talk Valentina e Sergio raccontarono la felicità mista ad eccitazione che travolge due persone che aspettano il loro primo figlio.

L’emozione fu tale che la Donazzolo fu colta in diretta da un mancamento.

Eleonora Daniele fu quindi costretta a mandare la pubblicità, per dare l’opportunità alla compagna di Arcuri di riprendersi. Tornata la linea allo studio il malore non era ormai che un brutto ricordo. E papà Sergio giurò di non vedere l’ora di assistere al parto. “Se riesco taglierò il cordone, anche se lei è convinta che non ce la farò. Spero di reggere, molti amici mi dicono che non è così semplice” dichiarava su Rai 1 il fratello dell’attrice.

La dedica di zia Manuela

Quel giorno finalmente è arrivato, la piccola Nicole ha inondato casa Arcuri di gioia e ancora più amore, se è possibile.

E zia Manuela Arcuri non sta nella pelle.

L’attrice ha voluto annunciare così il lieto evento, con un post sul suo account Instagram.

La dedica di Sergio a Valentina

Anche papà Sergio ha ceduto alla tentazione di diffondere la notizia attraverso i social network. Attraverso il suo post, però, non solo ha dato il benvenuto alla bimba, ma ha fatto anche una dedica speciale alla neo-mamma Valentina Donazzolo.

“Quando ti ho conosciuto” si legge nella didascalia a margine del post “ho capito subito che saresti stata l’amore delle mia via… oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti AMO ancora di più…“.