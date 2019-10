Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro, si è scagliata contro il suo compagno di avventure al Grande Fratello 16 Gianmarco Onestini. Infatti, la donna ha lanciato una pesante accusa al giovane, che ora è rinchiuso nella versione spagnola del reality show e che si è lasciato sfuggire qualcosa che l’ha fatta infuriare.

Lo sfogo di Ivana Icardi

Ivana Icardi tuona contro Gianmarco Onestini. Il giovane, che è ora nella casa del Grande Fratello spagnolo, ha raccontato agli altri coinquilini che sarebbe stato lui a stroncare sul nascere la relazione con la giovane. Questa confidenza ha fatto arrabbiare moltissimo Ivana che si è sfogata a Novella 2000, dando la sua versione.

“Voglio precisare che con Gianmarco non è iniziato proprio nulla” sono state le sue parole. Secondo Ivana, è stato lui a montare la questione, che però non ha avuto seguito. Infatti, il loro rapporto è stato frainteso. “Con lui avrei potuto instaurare solo una bella amicizia” ha proseguito. Ivana ha detto di essere rimasta senza parole dopo aver ascoltato le rivelazioni di Gianmarco, che la sta facendo passare per matta.

La tattica di Gianmarco Onestini

Ivana Icardi ha più volte ripetuto al settimanale che tra lei e Gianmarco non c’è stato niente.

“Credo che per l’ennesima volta stia cercando di farsi pubblicità sfruttando il mio cognome. Lo ha fatto in Italia e, grazie a questa strategia è arrivato al terzo posto, e adesso lo sta facendo anche in Spagna”. Naturalmente, essendo chiuso al reality, Gianmarco non può ancora ribattere a Ivana ma sicuramente questa storia avrà un seguito.

Nel frattempo, la Icardi ha anche altro a cui pensare. Dopo l’avventure nel reality di Canale 5, è finita la sua relazione con il calciatore Luis Galesio, con cui c’era stato un ritorno di fiamma, anche se tra i due sembrerebbe rimasta una buona amicizia.

Quello che preme a Ivana, tuttavia, è recuperare il rapporto col fratello Mauro, incrinatosi, stando alle dichiarazioni di Ivana a Live-Non è la d’Urso, per colpa di Wanda Nara.