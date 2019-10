Mentre Domenica In fa il pieno di ascolti, Mara Venier ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo rapporto con Barbara d’Urso, con la quale la scorsa stagione si è ritrovata diretta concorrente la domenica, e cerca di mettere a tacere tutte le voci che danno le due ai ferri corti.

La rivalità inesistente con Barbara d’Urso

Mara Venier ha parlato a Vero della sua vita a tutto tondo, del rapporto col marito ma anche della sua rivalità con Barbara d’Urso. Domenica In e Domenica Live si sono trovate a spartirsi gli ascolti del giorno di festa e questo ha rischiato di minare il rapporto tra le due conduttrici, un tempo amiche.

La Venier, al settimanale, ha però detto in modo lapidario: “La competizione e tutto quello che si è creato attorno un po’ mi disturbava” sono state le sue parole. Infatti, ha affermato come tra lei e Barbara ci sia sempre stato dell’affetto.

Inoltre, Mara Venier ha dichiarato come lei e Barbara siano soprattutto amiche: “Ho grande stima per lei e il nostro rapporto è sereno”. Secondo la presentatrice, la competizione è stata sfruttata sapientemente da tutti. Barbara d’Urso e Mara Venier si sono anche incontrate recentemente su un treno e si sono abbracciate proprio come accade da 20 anni.

Quindi, non ci sarebbe nessun attrito tra i due.

L’amicizia con la Marcuzzi e l’attrito con il Principe Filiberto

Mara Venier è amica di molte sue colleghe dello spettacolo. Infatti, qualche giorno fa, ha pubblicato su Instagram la testimonianza di una cena con Alessia Marcuzzi. Le due hanno consolidato la loro amicizia durante la partecipazione al Grande Fratello e da allora passano molto tempo insieme.

Se c’è qualcuno con cui Mara Venier ha avuto degli attriti, negli ultimi tempi, sembra essere invece Emanuele Filiberto. Infatti, il settimanale Chi ha riportato delle dichiarazioni secondo cui il Principe sarebbe dovuto essere l’inviato a Domenica In e che lui avrebbe rifiutato per partecipare ad Amici Celebrities.

La Venier ha però smentito di aver fatto questa proposta: “Mai chiesto a Emanuele Filiberto di fare l’inviato a Domenica In. Il ragazzo l’ha sognato”. Piccato, il giovane ha risposto alla conduttrice di non aver mai parlato con la stampa di questa eventualità, perché non ne era proprio a conoscenza e che non ha certamente bisogno di farsi pubblicità in questo modo.