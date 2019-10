Uno dei leitmotiv dei tempi che viviamo è “Se non lo posti, allora non l’hai vissuto davvero”. Non essere su Instagram, per qualcuno, può voler significare non esserci affatto. E per una come Nina Moric, che negli ultimi tempi ha portato avanti le sue settimane tra un hashtag e l’altro, questa assenza suona quasi come un allarme.

L’ultimo enigmatico post di Nina

L’ultimo post della modella croata risale allo scorso tre settembre quando, in quel di Zanzibar, postava un intenso primo piano con l’enigmatica frase “Dream a dream and what you see will be…”. Da allora il silenzio. 5 lunghissime settimane che, in ambito Instagram, equivalgono più o meno a un paio d’anni.

Da allora, i messaggi d’allarme dei fan si sono moltiplicati: “Che fine hai fatto?”, “Perché non posti più?”, “Tutto ok?”, “Che succede?”, “Stai bene?”. A peggiorare la situazione è poi stata la notizia secondo la quale, la Moric, sarebbe stata colpita proprio a Zanzibar, da un pericoloso batterio detto “mangia carne”. Da allora solo tanto silenzio infranto qualche ora fa da una Instagram story che non fa altro che rendere la situazione ancora più sospetta…

La storia sul lavaggio del cervello

La Moric è tornata su Instagram con una storia piuttosto inquietante.

Ha infatti postato uno screen relativo alle cinque tecniche utilizzate per il lavaggio del cervello e ha accompagnato la notizia con una dedica ambigua: “Cara nonnina… Devi rendere pubblica la tua sofferenza, fare parlare la gente, quando si tratta dei nostri figli!”. Non è affatto chiaro quale sia il contesto di riferimento della Moric ma qualcuno ha ipotizzato che la nonnina a cui si rivolge la croata sia proprio la nonna del figlio Carlos e quindi mamma di Fabrizio Corona. Sull’affidamento del figlio, la Moric ha sempre avuto parecchi problemi familiari e la faida, se i sospetti si confermassero veri, sembra non essere ancora del tutto finita.