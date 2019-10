Tiziano Ferro ha scatenato i fan con un video in cui appare intento a suonare il pianoforte, e un dettaglio cattura l’attenzione di tanti. Alle sue spalle si intravede il marito, Victor Allen, che passa velocemente e attentamente ‘oscurato’ da un’emoticon a forma di cuore. Immediato il sospetto che la coppia abbia finalmente allargato la famiglia con un bimbo, ma c’è chi ha tirato fuori un’altra ipotesi con tanto di “indizio”.

Tiziano Ferro: il video fa impazzire i fan

Poche cose, sul web, riescono a passare inosservate, specialmente se il protagonista è un nome brillante come Tiziano Ferro. L’ultimo sipario divertente dell’artista è andato in scena sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato un breve video per descrivere la sua “vita da sposato”.

Se le nozze da favola con il produttore Victor Allen hanno acceso l’entusiasmo dei fan, c’è una piccola chicca che desta grande attenzione e curiosità.

Nel filmato, infatti, il cantautore intona un brano mentre suona il piano e, dietro di lui, suo marito passa a tutta velocità. Niente di strano, se non fosse per un’emoticon a forma di cuore che lo ‘occulta’ quasi completamente lasciando scoperta soltanto la testa.

“Cos’ha tra le braccia?“, chiede qualcuno tra i follower, incassando un seguito di interrogativi tra cui spicca un tormentone: “Ma ha un bambino in braccio?

“.

L’ipotesi di alcuni follower

Ma se c’è chi grida già al lieto incanto di un bambino in casa Ferro – Allen, qualcuno smorza l’entusiasmo con una lettura decisamente diversa: “Non è un bambino, è Penny o Piper si vedono le Orecchiette“.

Per alcuni, dunque, dietro quel cuore non ci sarebbe un bimbo ma un cane. Altri, però, rilanciano sottolineando che non sarebbe necessario nascondere il volto di un animale domestico, anche se c’è chi trova subito la spiegazione: “Beh ma un cane è pur sempre un figlio, buona domenica anche a voi“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Tiziano Ferro, dimensioni modificate