Un servizio di Mattino Cinque, trasmesso il 15 ottobre, mette Morgan nuovamente in testa al gossip. Non solo per la rissa con un paparazzo nel cuore di una Milano by night più che effervescente, ma anche per una inaspettata ‘rivelazione’ che gli sarebbe letteralmente sfuggita di mano (meglio, di bocca). I fatti sono stati documentati e mandati in onda dal programma di Federica Panicucci.

Morgan: rissa con un paparazzo

Morgan non è proprio nuovo alle prime pagine del gossip, complice anche il recente sisma mediatico intorno al suo sfratto. L’ultimo atto di un vulcanico percorso tra le cronache rosa si è consumato durante la notte milanese tra il 9 e il 10 ottobre scorsi.

Protagonisti l’artista e un paparazzo, le cui attenzioni lo avrebbero fatto innervosire parecchio fino a sfociare in vera e propria rissa.

Prima i toni accesi di un diverbio, poi le mani del cantautore che avrebbero “strappato la camicia” del suo interlocutore. Ma non è la sola cosa che ha destato attenzione in quei minuti di fuoco nel cuore di Milano.

La rivelazione: “La mia donna è incinta”

Durante il velenosissimo botta e risposta con il fotografo, Morgan – apparentemente in modo del tutto involontario – si è lasciato andare rivelando qualcosa di inedito e assolutamente esplosivo per il gossip.

Proprio nel bel mezzo della furiosa lite con il paparazzo (costata ad entrambi una denuncia), l’artista ha urlato una frase capace di scatenare la tormenta di suggestioni intorno a sé: “Ti rovino, ti rovino i figli, la moglie, tutto… La mia donna è incinta, cog*****e“.

Castoldi è stato sorpreso in compagnia di una donna, la stessa che poi avrebbe sostenuto la sua posizione davanti alla polizia (fornendo elementi per far scattare la denuncia per tentata estorsione a carico del paparazzo).

Nel servizio andato in onda a Mattino Cinque, dunque, c’è almeno un ingrediente in grado di alimentare i pettegolezzi su di lui: Morgan aspetta davvero un bimbo da una nuova compagna?