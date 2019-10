Arrivano drammatici aggiornamenti da Lampedusa. Dal largo della costa siciliana il 7 ottobre scorso si aveva avuto notizia di un naufragio che avrebbe interessato un barcone con a bordo diversi migranti. Da giorni la Guardia Costiera, ricevute le segnalazioni, stava perlustrando la zona e di ora la notizia che l’imbarcazione interessata è stata individuata. Si aggrava il bilancio delle vittime.

Nella serata del 6 ottobre scorso erano state inviate dal Cur di Palermo diverse segnalazioni alla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma circa un naufragio di fronte a Lampedusa. Ancora una volta una barcone di discrete dimensioni che sarebbe stato avvistato già in difficoltà nella tarda serata.

Sull’imbarcazione, secondo le prime segnalazioni, si sarebbero contate circa 50 persone: una 50ina di migranti, 22 dei quali dopo essere caduti in mare erano stati salvati dall’opera congiunta della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

Una situazione fin da subito disperata: a meno di 20 ore dal naufragio, erano stati recuperati già 13 corpi privi di vita, tutti di donne. Di questi momenti invece l’aggiornamento: l’imbarcazione, dopo giorni e giorni di ricerche da parte della Guardia Costiera che ha passato al vaglio la porzione di mare con un robot subacqueo, è stata individuata al circa 6 miglia dalla costa di Lampedusa e ad una 60ina di metri di profondità.

A #Lampedusa madre e neonato morti abbracciati in un barchino con 12 corpi in fondo al mare.

Smarrire la pietà, distruggere la speranza, conduce al buio della morte.

Mettere in campo insieme, da #europei, tutti gli sforzi possibili. Ogni giorno perduto è crimine contro l’umanità.