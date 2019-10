Maria De Filippi, la “mamma” di Amici Celebrities, è pronta a tornare nel talent nel ruolo inedito di quarto giudice della semifinale, in onda questa sera. Il programma ha drasticamente subito il cambio di conduzione in termini di ascolti e la sostituzione della conduttrice con la collega Michelle Hunziker sembra non aver giovato al successo del talent. Ironico e pungente il tweet di Selvaggia Lucarelli, che affossa la svizzera ed applaude il ritorno della De Filippi.

Maria De Filippi quarta giudice

Quello tra Maria De Filippi e il suo programma Amici Celebrities è un connubio perfetto, eppure fra le fila di Mediaset quest’anno si è pensato ad un cambio di conduzione.

Se infatti la conduttrice e ideatrice del talent ha condotto con successo le prime due puntate, il passaggio del testimone a Michelle Hunziker non è sembrata una scelta così azzeccata. L’assenza della De Filippi al timone del talent si è fatta sentire lo scorso mercoledì in termini di ascolti e la sentenza è evidente: la conduttrice svizzera al pubblico di Canale 5 non è piaciuta e i dati Auditel hanno registrato un drastico calo degli ascolti. Per questo motivo, in occasione della semifinale in onda questa sera, torna nello studio di Amici Celebrities proprio la Maria nazionale, ma in una veste inedita.

Non sarà, infatti, alla conduzione, ma comparirà in qualità di quarto giudice al fianco di Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.

“La Hunziker da sola non ce la fa“

Fra i grandi estimatori di Maria De Filippi c’è da evidenziare l’opinionista Selvaggia Lucarelli. La ragazza, infatti, ha postato un tweet al vetriolo contro Michelle Hunziker e la sua presenza al timone del talent ed ha appoggiato la scelta del ritorno della De Filippi. Le parole della giornalista non lasciano spazio ad intepretazione alcuna: “La De Filippi torna perchè la Hunziker da sola non ce la fa.

Sembra una di quelle mamme che provano a spingerti giù per la discesa da solo con gli sci, poi quando vedono che stai per cappottarti, si lanciano giù per riprenderti“. Pungente ed ironica come siamo abituati a conoscerla, la Lucarelli non si è sottratta dal commentare il ritorno di Maria De Filippi all’interno del programma. Un ritorno che potrebbe giovare al talent e risollevare gli ascolti.