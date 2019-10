Chef Rubio continua a mantenere alta l’attenzione sulle sue attività social, e uno dei post su Instagram, a detta di alcuni follower, sarebbe una frecciatina a Massimo Giletti. A rendere l’ipotesi verosimile – secondo gli umori percepiti sul web – sarebbe proprio il recente scontro a distanza tra il cuoco e il conduttore, relativo alla ‘gaffe’ del giornalista. Una ‘tensione’ che si respira da diverse settimane, a partire dal botta e risposta sui drammatici fatti di Trieste.

Il post di Chef Rubio

Le parole usate dal volto noto del piccolo schermo non suonano proprio ‘accomodanti’. Tra gli ultimi post sul suo profilo Instagram, infatti, Chef Rubio non le manda a dire con uno sfogo che ha scatenato la curiosità dei fan.

La foto di una banana e una didascalia hanno alimentato la pista della frecciatina a Massimo Giletti. I due si sono ‘pizzicati’ diverse volte con un rovente scambio di opinioni, e tra i follower del cuoco c’è chi indica proprio nel conduttore il destinatario del suo commento.

“Ambul ho scoperto essere il sinonimo di “Colui che scrive senza alcun criterio, nonostante venga pagato profumatamente, per informare in maniera imparziale, e che dispone di un tesserino che ne qualifichi i contenuti“. Nessuna chiara indicazione che rimandi al conduttore di Non è l’Arena, ma tanto è bastato a solleticare la fantasia degli utenti.

Lo scontro con Tommaso Longobardi

C’è però un altro ‘fronte’ aperto sui social, e riguarda lo scontro tra Rubio e Tommaso Longobardi, social manager vicino a Giorgia Meloni. Tra i due è scoppiato un botta e risposta al veleno dopo un tweet che ha alimentato l’attrito.

Questo il livello, così è come vengono spesi i nostri soldi: inetti pagati per offendere cittadini italiani🇮🇹, che pagano tasse e finanziano i loro datori di lavoro, nostri dipendenti, senza manco riuscirci. Paghiamo @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni per farsi prendere per il culo pic.twitter.com/KEe0hFzW6A — Chef Rubio (@rubio_chef) October 15, 2019

Longobardi ha replicato attraverso la sua pagina Facebook, esprimendo la sua posizione sul suo ‘rivale’.

