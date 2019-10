Da quando è giunto Claudio Lippi è approdato a La Prova del Cuoco, il cooking-show condotto da Elisa Isoardi ha cambiato registro. Oggi, 16 ottobre, la trasmissione non è andata in onda, per lasciare spazio alla diretta dei funerali per i poliziotti vittime della strage di Trieste, ma da domani riprenderà con la solita allegria di sempre. La coppia sembra affiatatissima e l’intesa ha fatto una presa tale sul pubblico da convincere anche i nostalgici che non hanno mai accettato l’abbandono di Antonella Clerici.

Il programma ormai è caratterizzato da un ritmo incalzante, che alterna ricette, sfide e siparietti comici tra la padrona di casa e la sua spalla.

L’entusiasmo degli spettatori si è subito riversato sui social, ma non tutti sembrano trovare interessante il cambiamento. C’è qualcuno che parla di presenza ingombrante o chi ritiene che Lippi, poco a poco, stia allargando i margini del suo spazio in trasmissione.

Una nuova luce negli occhi di Elisa

Il successo di questa nuova edizione di La Prova del Cuoco si legge negli occhi di Elisa Isoardi, come fanno notare alcuni follower su Instagram che si complimentano con lei. I fan la trovano radiosa, probabilmente il merito è dei numeri dello share che fa il cooking-show.

In un circolo virtuoso, però, al meglio appare la conduttrice, più si impenna l’asticella degli ascolti.

“Bellissima Elisa, cosa vogliono dire da qualche giorno i tuoi occhi, sprizzano gioia e felicità, se è così sono molto contenta, meriti di assaporare e goderti tanta felicità” scrive un utente. Mentre un altro ancora, divertito dall’andamento dello show, commenta: “Sei fantastica!!! Trasmissione gioiosa!!! ‘Na gabbia de matti!!!“.

Le critiche a Lippi

Sebbene la presenza di Claudio Lippi sembra essere un cospicuo contributo all’andamento di questo successo, non manca chi gli riserva qualche critica. C’è chi ritiene la presenza di Lippi troppo invasiva, al punto da minare la figura della Isoardi, come si legge in alcuni commenti su Instagram.

Critica a Lippi in un commento al post di Elisa Isoardi

“La trasmissione mi piace tanto, però Lippi ha preso troppo piede… sempre con quella faccia e quelle battute sui tuoi assaggi… Sembra che gli manchi il pane!!! Parla più tu e riducete i suoi interventi, scusa la critica” si legge tra i commenti ad una foto su Instagram. Mentre qualcun’altro, in maniera meno esplicita, punzecchia: “Mi spiace, ma nella trasmissione c’è una persona di troppo“. A chi si riferirà quest’ultimo, forse proprio a Claudio?