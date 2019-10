Marica Pellegrinelli, sempre restia a sollevare polemiche sui social, questa volta non ha resistito. La top model ha risposto ad un commento di un hater su Instagram invitando le persone a non intromettersi nella sua vita e, soprattutto, a non parlare dei suoi figli: “Non tirate in ballo il mio privato“.

Marica Pellegrinelli difende i figli

Mamma Marica ha perso le staffe. La top model, fresca di divorzio da Eros Ramazzotti, ha mostrato tutto il suo lato protettivo verso i figli sul suo profilo Instagram. Stanca di subire le offese e le illazioni degli haters sulla fine del rapporto con il cantante, la ragazza ha perso le staffe ed ha risposto secca ad alcuni commenti sotto un suo post.

“Non ho mai parlato della mia vita privata della quale voi sapete poco o nulla. Potete criticare quello che posto ed il mio lavoro ma non tirare in ballo il mio privato come i miei figli. E questo è così da dieci anni e non da pochi mesi“: le parole della ragazza.

10 anni di amore

Marica Pellegrinelli è stata spesso attaccata sui social per la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti. A detta di molti utenti, infatti, la ragazza avrebbe raggiunto la notorietà attraverso il legame con il celebre cantante per poi lasciarlo e rimpiazzarlo con un compagno più giovane, l’imprenditore Charley Vezza.

Marica conobbe Eros nel 2009 mentre era alla conduzione dei Wind Music Awards e da quel momento la coppia non si è più separata. Fino al momento dell’addio nell’estate di quest’anno, che ha messo la parola fine ad una relazione durata 10 anni e da cui sono nati anche due splendidi bimbi: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Gli stessi che ora la top model vuole difendere a tutti i costi dagli attacchi degli haters, mostrando a tutti il suo tenero e protettivo cuore di mamma.