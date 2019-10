Raimondo Todaro a Vieni da me: "Ho tradito la mia ex per mia moglie"

Raimondo Todaro è stato ospite del programma Vieni da me condotto da Caterina Balivo e si è lasciato andare a una serie di confessioni. Ha parlato di Ballando con le stelle, dove quest’anno si è scontrato spesso coi giudici, e anche del rapporto con la moglie Francesca Tocca, facendo una rivelazione inaspettata.

La confessione sulla moglie Francesca Tocca

Raimondo Todaro, il ballerino di Ballando con le stelle, ha partecipato al programma di Raiuno Vieni da me e ha parlato di come sia decollata la sua carriera. Il giovane, inoltre, durante il “gioco dei panni sporchi”, una sezione dell’intervista fatta dalla Balivo, ha raccontato gli aneddoti più sconosciuti al pubblico.

Ad esempio, si era presentato alle selezioni di Ballando con le stelle con il fratello Salvo ma alla fine è stato scelto lui. La dichiarazione forse più piccante e curiosa è stata quella che riguarda la moglie Francesca Tocca. Infatti, ha rivelato di aver tradito la ragazza di allora proprio per lei: “Inizialmente pensavo fosse solo un qualcosa di fisico poi andando avanti ho capito che non è così visto che la mia “amante” è diventata poi mia moglie ed è diventata la madre di mia figlia” ha detto Todaro.

Raimondo ha rivelato come, per alcuni anni, non si fosse reso conto dei sentimenti che nutriva nei confronti di quella che sarebbe diventata sua moglie.

Solo quando ha rischiato di finire con un altro, ha fatto chiarezza nel suo cuore ed è andato a riprendersela.

Le polemiche a Ballando con le stelle

Raimondo Todaro, ospite di Vieni da me, ha parlato naturalmente del suo lavoro a Ballando con le stelle. Soprattutto, nell’ultima edizione, si è trovato spesso al centro delle polemiche, danzando con Nunzia De Girolamo. Todaro ha mostrato un lato del suo carattere abbastanza forte, non lesinando commenti critici nei confronti dei giudici e dando, a volte, in escandescenza.

“E’ vero, ho risposto, ma quando dicono una cavolata io rispondo” ha affermato Todaro.