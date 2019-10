Sono numerose le indiscrezioni che circolano sull’edizione del Festival di Sanremo 2020, che avrà come direttore artistico Amadeus. Una delle voci circolanti più rilevanti riguarda Sanremo Giovani che pare avrà come presentatore della serata finale, il prossimo 19 dicembre, il conduttore Marco Liorni. Sembra inoltre che la finale fosse inizialmente stata fissata per il 17 dicembre, ma che poi sia stata slittata. In ogni caso, il 19 dicembre sarà la serata in cui verranno scelti i 5 finalisti che si sfideranno a febbraio al Teatro dell’Ariston. Un’altra importante indiscrezione, già di qualche giorno fa, riguarda invece gli ospiti d’eccezione del Festival di Sanremo 2020.

Marco Liorni al timone della finale di Sanremo Giovani

Come riferisce Tvblog, la finale di Sanremo Giovani sarebbe slittata e passata dal 17 dicembre al 19. Inoltre, sembra che Marco Liorni non presenterà da solo la serata finale, pare infatti che il direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, Amadeus, affiancherà il presentatore di ItaliaSì nella serata finale, in modo marginale. Dei 10 giovani sotto i 36 anni che si sfideranno nella serata del 19 dicembre solo 5 approderanno al Festival di Saremo.

In totale, saranno 8 i componenti della categoria Nuove Proposte e, oltre ai 5 giovani selezionati nella finale di Sanremo Giovani, ci sarà il vincitore di Sanremo Young e 2 sfidanti provenienti da Area Sanremo.

Già dalla prossima settimana saranno chiamati i 60 under 36 che si proporranno per arrivare a esibirsi al Festival di Sanremo e verranno poi sentiti dal vivo nelle audizioni a Roma. Pare che prima della serata finale, i giovani si sfideranno in 4 appuntamenti settimanali di ItaliaSì, il programma condotto da Marco Liorni che darà così continuità alla sfida.

Le voci sugli ospiti di spicco del Festival di Sanremo 2020

Chiaramente, le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2020 non si esauriscono alla finale di Sanremo Giovani.

Infatti, il settimanale Spy ha in questo senso lanciato una vera e propria bomba: pare che potremmo vedere ospite nel corso della prossima edizione della gara canora più seguita e popolare d’Italia una vera e propria star internazionale, Lady Gaga. Ma le indiscrezioni non riguarderebbero solo lei, ma anche la possibile partecipazione come ospiti della celebre cantante Elettra Lamborghini e dal popolarissimo Al Bano Carrisi. Chiaramente, resta tutto al vaglio del direttore artistico del Festival, l’amatissimo presentatore Amadeus.