Dicesi anche vittoria mutilata quella che è riuscita a portare a casa ieri sera Michelle Hunziker. Il talento e l’aplomb della svizzera non sembrano bastare da soli a far volare Amici Celebrities ma insieme a Maria De Filippi, ospite in casa sua, lo share sale comunque. Tante le discriminanti extra moenia che hanno permesso un netto innalzamento dello share ma i dati sembrano essere un abbaglio per un format che non ha spiccato il volo a dovere come era stato prospettato.

Maria De Filippi resuscita lo share

Il risultato è brillante, uno dei più convincenti da quando il reality versione “vip” è andato in onda eppure la vittoria ha un leggerissimo retrogusto amaro.

Michelle Hunziker da sola sul palco di Amici Celebrities la settimana scorsa era riuscita a conquistare il 15,3% di share; ieri sera correndo ai ripari e facendo tornare sul palco Maria De Filippi in qualità di “ospite in casa propria”, lo share è salito sensibilmente sino al 18,47%. Un risultato ottimo vero, ma oltre al ritorno della Queen va menzionato che la concorrenza non ha schierato grandi cavalli di battaglia disattesi.

Rocco Schiavone 3 sul podio insieme alla Sciarelli

Al secondo posto sul podio, salendo dunque di una posizione, Rocco Schiavone 3.

Marco Giallini conquista 2.652.000 telespettatori portando a casa l’11,58% di share, qualche punto in più rispetto al 9,3% della settimana scorsa che aveva visto trionfare al primo posto proprio la Rai con il film Il Diritto di Contare, mandato in onda su Rai1. Stazionaria la situazione per Federica Sciarelli che ieri sera ha dovuto destreggiarsi oltre che con gli scomparsi anche con i presenti fastidiosi quali i disturbatori. Chi l’Ha visto? ha conquistato così il terzo posto sul podio migliorando di 2 punti e giungendo a quota 10,6% a dispetto del precedente 8,9%. Fuori dai giochi Rai1: quarto posto il Tg1 con uno speciale di attualità sulla spinosa e disarmante guerra di Erdogan.