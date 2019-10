Carolyn Smith non smette di stupire e suscitare entusiasmo nei fan, anche attraverso il suo profilo Instagram. L’ultima ‘impresa’ social l’ha vista impegnata in una ‘prova selfie’ allo specchio che fatto divertire i follower. Un vero e proprio successo in termini di consensi, nel segno della sua inesauribile grinta e autoironia.

Carolyn Smith e i selfie allo specchio

Il sorriso di Carolyn Smith è una costante sul suo profilo Instagram, dove si concede qualche momento di spensieratezza che piace tanto ai fan. Poche ore fa, un post dell’amato volto di Ballando con le Stelle ha scatenato una lunga serie di commenti carichi di approvazione da parte dei follower.

Di cosa si tratta? Lo ha spiegato lei stessa con alcuni scatti che l’hanno vista mettere in campo le sue abilità fotografiche. “Oggi selfie shoot…. ho imparato finalmente a fare un selfie allo specchio… ma il video finale mmm… mi sento una deficiente… devo sempre provare, prima di prendere una decisione. Cos’ho deciso? Non faccio mai più video così! Non fa per me!“.

Prova ‘selfie allo specchio’ superata alla grande, almeno secondo il giudizio del popolo del web. Il risultato finale sembra essere stato entusiasmante anche per lei.

Il successo di Carolyn Smith sui social

Il successo di Carolyn Smith sui social è documentato nelle tantissime dimostrazioni d’affetto quotidiane che riceve dai fan.

Al pubblico è sempre piaciuta la sua schiettezza, e la capacità di condividere anche gli aspetti più duri della sua vita con coraggio e delicatezza.

Come quando ha scelto di condividere con i fan la sua battaglia contro il cancro, che poche settimane fa l’ha vista annunciare di dover continuare a combattere.

“Il tumore non è andato via e si è risvegliato un pò. Speravo di sentire le parole magiche ‘È finita la lotta’. Sarà per un’altra volta. Io continuerò a combattere in modo positivo e con un sorriso (da domani).

Buona serata a tutti!” . Queste le sue parole in un post del 24 settembre scorso, sommerso da un’ondata di messaggi di sostegno.

*immagine in alto: fonte/Instagram Carolyn Smith, dimensioni modificate