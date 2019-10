Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da me su Rai 1, si racconta in un’intervista a Grazia. Dagli inizi della sua carriera fino alla sua vita privata, la bella conduttrice non si nasconde e svela anche un aneddoto, mai rivelato prima, che ha come protagonista Alfonso Signorini.

L’aiuto prezioso di Alfonso Signorini

Come in tutte le carriere televisive, anche Caterina Balivo ha vissuto alti e bassi e alla domanda su chi l’abbia aiutata in momenti di difficoltà risponde: “Il direttore di Chi Alfonso Signorini. Mi ha invitato nel suo programma mentre non stavo lavorando. Spero di potergli essere utile prima o poi.

Se si trovasse a Roma e rimanesse in panne con l’auto vorrei che mi chiamasse, correrei“. Il direttore di Chi sarà impegnato a gennaio, per la prima volta, alla conduzione del Grande Fratello Vip.

Parlando della sua carriera passata, la Balivo rivela anche ciò che non le è piaciuto condurre: “Nel 2014, il talent show culinario Il più grande pasticcere. Per fortuna l’anno dopo sono riuscita a non condurlo più. Era un format non adatto a me“. Una constatazione a cui era giunto anche il compagno: “Perfino mio marito, di solito calmo e misurato, una sera scrisse un tweet: ‘Se volevate Caterina, potevate comprarvi un cartonato'”.

Il ritorno in tv con Detto Fatto e poi Vieni da me

Giunta sul piccolo schermo con la partecipazione a Miss Italia nel 1999, la Balivo non si è più fermata, passando dal ruolo di valletta a quello di conduttrice vera e propria, la sua grande passione. Dopo il periodo di pausa dovuto alla maternità, Caterina torna in tv con la trasmissione Detto Fatto che lascia lo scorso anno nelle mani di Bianca Guaccero, per approdare su Rai 1 con il talk show Vieni da me. Tra interviste intime con personaggi famosi e momenti di allegria, la Balivo sta riscuotendo anche un discreto successo di ascolti.