Ora che è diventato padre per il Principe Harry Duca del Sussex è tutto diverso. Con il piccolo Archie nella sua vita il secondogenito di Lady D e Carlo è profondamente cambiato.

Lo ha dimostrato e lo ha sottolineato dopo essere scoppiato a piangere durante un discorso che ha tenuto per un evento di beneficenza dedicato alla tutela dell’infanzia.

La paternità lo ha cambiato

Già il fidanzamento con Meghan Markle aveva innescato un certo cambiamento nel più piccolo di casa Windsor. Chiedendo la mano della bella canadese Harry aveva dimostrato al mondo di essere pronto per mettere la testa a posto.

Nel 2018 la coppia è convolata a nozze e quest’anno ha dato alla luce uno splendido bambino Archie, che ha cambiato profondamente le loro vite. “È stata l’esperienza più incredibile della mia vita, più di quanto potessi immaginare” ha dichiarato qualche tempo fa, parlando del parto della moglie a cui ha assistito.

Un nuovo approccio alla vita

Non è solo una questione di reali inglesi, ovviamente diventare genitori per molte persone cambia l’ottica di vedere le cose e rimette tutto in discussione. Harry, profondamente sincero con il pubblico dell’evento WellChild 2019, dedicato all’infanzia, lo ha dichiarato di fronte a tutte quelle persone cedendo all’emozione al pensiero del figlio.

“Un anno fa, anche io e Meghan scoprivamo di aspettare un bambino. Lo sapevamo solo noi. Era il nostro segreto. Ora che sono diventato padre vivo tutto in maniera diversa. Vivo tutto come non avrei mai pensato di poter fare” ha ammesso di duca del Sussex un istante prima di cedere alle lacrime.