Secondo figlio in arrivo per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo? L’ipotesi ha assunto contorni dirompenti grazie ad alcuni scatti del settimanale Oggi, in cui spunterebbe un pancino sospetto che stuzzica la curiosità del pubblico. Soltanto poche settimane fa, nel salotto di Verissimo, la coppia aveva annunciato di voler allargare la famiglia e dare un fratellino alla piccola Stella.

Costanza Caracciolo incinta?

L’interrogativo è d’obbligo perché manca la conferma, ma le foto pubblicate dal settimanale Oggi punterebbero dritte in direzione di una seconda gravidanza, peraltro fortemente desiderata dalla coppia.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, infatti, avevano già detto di essere intenzionati a dare un fratellino alla piccola Stella, e il pancino ‘sospetto’ che spunterebbe in alcuni scatti della rivista sarebbe prova di una dolce attesa in corso.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri nelle foto del settimanale Oggi

Amore a gonfie vele in famiglia

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si mostrano più innamorati e uniti che mai, e le immagini della loro splendida famiglia mandano in delirio i fan. Nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, l’ex velina aveva definito il suo amato come un “papà modello“, al suo fianco in ogni momento per sostenerla e occuparsi della primogenita Stella.

Ospiti di Silvia Toffanin, entrambi hanno mostrato il lato più romantico della loro unione, un rapporto che sembra aver raggiunto un equilibrio perfetto.

Poco dopo l’intervista a Verissimo, la stessa Costanza Caracciolo ha ringraziato tutti per l’affetto dimostrato intorno alla sua storia d’amore, da tempo sotto i riflettori.

Dal 2017, la loro intesa si è consacrata in una favola d’amore tra le più belle delle cronache rosa, e il 18 marzo scorso si sono uniti in matrimonio. Una cerimonia intima, lontana dai flash e molto romantica.

*immagine in alto: fonte/Instagram Christian Vieri, dimensioni modificate