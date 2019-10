Si fa sempre più critica la situazione in Catalogna. Dopo la notizia dell’arresto da parte della polizia belga di Puidgemont, dal tardo pomeriggio di oggi ci sono scontri tra polizia e manifestanti.

Gli scontri sono iniziati dopo la decisione della Corte suprema spagnola di condannare i 12 leader indipendentisti catalani, giudicati colpevoli di sedizione e appropriazione indebita. Sempre la Corte suprema spagnola aveva emesso un mandato di cattura internazionale per Puidgemont.

Nonostante l’appello da parte del governo centrale alla calma, in Catalogna il quinto giorno di proteste è segnato da violenza. Nelle ultime ore la situazione si è fatta particolarmente critica a Barcellona, dove ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti.

Ok the peaceful protest seems to be turning in something different.

Smoke can be seen in the sky, something is burning nearby.

People are applauding#catalunya#barcelona#vagageneral180 pic.twitter.com/RBD2beCjnX